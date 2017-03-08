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YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE VİZE MÜJDESİ

Yunanistan'dan Türkiye'ye vize müjdesi

Yunanistan, Türk turistlere kapıda vize uygulamasını bir yıl daha uzatma kararı aldı.

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Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, Yunan adalarına girişte, kapıda vize alınabilmesini sağlayan uygulamanın bir yıl daha uzatılacağını söyledi.

Katrougalos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonundan konuya ilişkin resmi yanıtın gelecek günlerde Atina'ya iletileceğini belirtti.

Yorgos Katrougalos, daha önce aksi yönde verilen kararın değiştirilmesi için hükümetin çaba harcadığına dikkati çekerek, "En sonunda çalışmalarımız ürün verdi, AB Komisyonunun Göçten Sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos dün Brüksel'de söz konusu adaların belediye başkanlarına 'kapıda vize' uygulamasının bir yıl daha uzatıldığını söyledi." ifadesini kullandı.

Ekonomileri turizme bağlı Ege'nin doğusundaki adaların göçmen kriziyle büyük bir yükü kaldırdığını, "kapıda vize" uygulamasının uzatılacak olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Katrougalos, "Böylece bu yıl da program uygulanmaya devam edecek. AB Komisyonundan resmi yanıtı önümüzdeki günlerde bekliyoruz." diye konuştu.

Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Sömbeki, Sisam ve Meis adaları için 2012 yılından bu yana nisan-ekim ayları arasında geçerli olan uygulamayla Türk turistlerin adalara seyahatlerinde limanda vize verilerek önemli bir kolaylık sağlanıyor.

AB Komisyonu'nun kolay vize uygulamasına izin vermeyeceğini yönündeki haberler adaların yerel yöneticilerinden büyük tepki toplamıştı.

Göçmen kriziyle darbe alan ve turizm gelirlerinde düşüş yaşayan adaları ziyaret eden Türkler, toplam turist sayısının yaklaşık yarısını oluşturuyor.

AA
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