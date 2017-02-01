YUNANİSTAN'DAN YENİ ''DARBECİ ASKER'' KARARI

Yunanistan'dan yeni ''darbeci asker'' kararı

Yunanistan, darbeci askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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Yunanistan'da Yüksek Mahkeme'nin Türkiye'ye iade etmeyi reddettiği 8 darbeci askerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yunan mahkemesi, 8 darbeci askerin tutuklu kalmalarına karar verdi. Yunan mahkemesi 8 darbeci askerin gözaltı süresini 3 ay uzattı. 

TÜRKİYE'YE İADELERİ REDDEDİLMİŞTİ

Yunanistan Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz hafta 8 darbeci askerle ilgili nihai kararını vermeşti. 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemesine karar verilmişti.

Yunan mahkemesinin kararı sonrası 8 darbeci asker hakkında İstanbul'da tutuklama kararı çıkartılmıştı.

Yunan Yüksek Mahkemesi'nin iade talebini reddetmesi sonrası Adalet Bakanlığı Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif

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