Yunanistan'dan yeni ''darbeci asker'' kararı

Yunanistan'da Yüksek Mahkeme'nin Türkiye'ye iade etmeyi reddettiği 8 darbeci askerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Yunan mahkemesi, 8 darbeci askerin tutuklu kalmalarına karar verdi. Yunan mahkemesi 8 darbeci askerin gözaltı süresini 3 ay uzattı.
TÜRKİYE'YE İADELERİ REDDEDİLMİŞTİ
Yunanistan Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz hafta 8 darbeci askerle ilgili nihai kararını vermeşti. 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemesine karar verilmişti.
Yunan mahkemesinin kararı sonrası 8 darbeci asker hakkında İstanbul'da tutuklama kararı çıkartılmıştı.
Yunan Yüksek Mahkemesi'nin iade talebini reddetmesi sonrası Adalet Bakanlığı Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif