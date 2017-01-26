YUNANİSTAN'IN KARARINA ANKARA'DAN İLK YANIT

Yunanistan'ın kararına Ankara'dan ilk yanıt

Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmeme kararına Ankara'dan ilk tepki geldi.

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Yunanistan'ın 8 darbeci askeri iade etmemem kararına Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Siyasi saiklerle alındığı düşünülen bu kararın ikili ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında işbirliğimiz ve diğer ikili/bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımız üzerindeki etkileri de kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır" denildi.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

Demokratik anayasal düzenimize karşı 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine katılan sekiz darbeci hakkındaki iade talebimiz Yunan yargısı tarafından reddedilmiştir.

Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden 248 vatandaşımızı şehit eden, 2193 vatandaşımızı da yaralayan bir darbe girişiminde aktif rol alan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türkyargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz.

Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta olmak üzere Türkiye’yi hedef alan terör örgütleri mensuplarının adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamlarının bu kararıyla, müttefik ve komşu bir ülke olarak Yunanistan’ın terörle ve suçla mücadelede asgari gerekleri yerine getirmekten kaçındığı bir kez daha görülmüştür.

Yunan yargısının bu tavrı, uluslararası hukuk normlarına ve ilkelerine aykırı şekilde suçluların cezasız kalmasına ve mağdurların da haklarının ihlaline yol açmaktadır. Geçmişinde darbeler yaşamış bir ülke olarak Yunanistan maalesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düşmüştür.

Yunan yargısının bu kararına karşı tüm hukuk yolları kullanılarak, suçluların iadesine ve yargılanmasına yönelik girişimlerimiz devam edecektir. Siyasi saiklerle alındığı düşünülen bu kararın ikili ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında işbirliğimiz ve diğer ikili/bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımız üzerindeki etkileri de kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

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