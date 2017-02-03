YUNANİSTAN'LA ŞİMDİ DE FOTOĞRAF KRİZİ !

Yunanistan'la şimdi de fotoğraf krizi !

Yunanistan'da emekli astsbuay olan Türk denizci Cengiz Uygur limanda fotoğraf çektiği için casuslukla suçlanıyor.

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Son günlerde Kardak adalarında başlayan Türk-Yunan gerginliği sürerken, bir Türk denizcinin Yunanistan’da fotoğraf çekmesi yeni bir krize neden oldu. Türk bayraklı M/V Makbule Ana adlı 84 metre boyundaki kargo gemisinin başçarkcısı Cengiz Uygur, yüklerini boşaltmak için girdikleri Elefsis Limanı’nda fotoğraf çektiği için gözaltına alındı. 

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre; İzmit’ten aldığı 3 bin 600 ton rulo sacı, Atina’nın kuzeyindeki Elefsis Limanı’na götüren Boğaziçi Denizcilik’e ait M/V Makbule Ana adlı geminin başçarkcısı Cengiz Uygur, her denizcinin yaptığı gibi köprü üstünden (kaptan köşkü) limanı izlemeye başladı. Bu sırada cep telefonu ile limanın fotoğrafını çeken Cengiz Uygur’u, gemiyi limana yanaştıran Yunan kılavuz kaptan uyardı. 

Ajanlıkla suçlanıyor
Ticari bir liman olmasına rağmen başçarkçının görüntü almasına büyük tepki gösteren Yunan kaptan, fotoğrafların silinmesini istedi. Bunun üzerine Uygur fotoğrafları kılavuz kaptanla sildi. Kılavuz kaptanın ihbarı üzerine gemiye gelen liman polisi, başçarkcı Uygur’u gözaltına aldı. Uygur’un üzerinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli olduğuna dair astsubay kimliği çıkınca, emekli astsubayın gemiye Türk ajanı olarak bindiği ve limanı görüntülediğini iddia edildi. 

Casuslukla yargılanacak

Mahkemeye sevk edilen Uygur için Boğaziçi Denizcilik’ten avukat ve tercüman Yunanistan’a gitti. dedi. Yunanistan’daki Türk Büyükelçiliği’nin de tercüman ve avukatla görüştüğü ve Türk Dışişleri Bakanlığı’nın da bilgilendirildiği öğrenildi. Uygur’un 2 gün içinde Pire’deki mahkemeye çıkartılacağı vurgulandı.
 

Milliyet
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