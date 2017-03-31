YURDAER OKUR SERBEST BIRAKILDI

Yurdaer Okur serbest bırakıldı

KKTC Ercan Havalimanı'ndan giriş yaparken üzerinde Hint keneviri ile yakalanan Yurdaer Okur, 100 bin TL senet ve 10 bin TL nakit vererek serbest kaldı.

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Üzerinde 1 gr Hint keneviri ile yakalanan Yurdaer Okur, 100 bin TL senetle ve 10 bin TL de nakit vererek serbest kaldı. Mahkeme Okur'un dava sonuçlanana kadar ülke dışına çıkışını yasakladı. Okur'un suçlu bulunması durumunda ise sınır dışı edileceği açıklandı. Ünlü oyuncunun KKTC'ye bu akşam Girne'de sahnelenecek bir oyundaki rol nedeniyle geldiği öğrenildi.

İHA
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