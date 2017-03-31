Yurdaer Okur serbest bırakıldı

Üzerinde 1 gr Hint keneviri ile yakalanan Yurdaer Okur, 100 bin TL senetle ve 10 bin TL de nakit vererek serbest kaldı. Mahkeme Okur'un dava sonuçlanana kadar ülke dışına çıkışını yasakladı. Okur'un suçlu bulunması durumunda ise sınır dışı edileceği açıklandı. Ünlü oyuncunun KKTC'ye bu akşam Girne'de sahnelenecek bir oyundaki rol nedeniyle geldiği öğrenildi.
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