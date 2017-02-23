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YURT DIŞINDA OY KULLANACAKLAR DİKKAT

Yurt dışında oy kullanacaklar dikkat

YSK, Samsun Çarşamba Havalimanı’nı referandum için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabileceği gümrük kapıları listesinden çıkardı.

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YSK, onarım çalışmaları nedeniyle 1 Mart-31 Mayıs tarihlerinde hava trafiğine kapatılacak olan Samsun Çarşamba Havalimanı’nı referandum için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabileceği gümrük kapıları listesinden çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Samsun Havaalanına ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. YSK’nın kararında, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda pist, apron ve taksi yollarındaki fiziki sorunlar nedeniyle onarım çalışması yapılacağı, bu çalışmalar nedeniyle havalimanının 1 Mart-31 Mayıs tarihlerinde hava trafiğine kapatılacağı anımsatıldı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin söz konusu havalimanında 27-Mart-16 Nisan tarihlerinde oylarını kullanmalarının mümkün olmadığı belirtilen kararda, Samsun Çarşamba Havalimanı’nın gümrük kapıları listesinden çıkarılmasına karar verildi.

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