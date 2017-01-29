YURT FACİASINDA KAN DONDURAN DETAY

Yurt faciasında kan donduran detay

Adana'daki yurt yangınında 12 can 100 liralık röle yüzünden mi gitti ?

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Adana'nın Aladağ ilçesinde, geçen yıl 29 Kasım’da 11’i çocuk 12 kişinin can verdiği yurt faciasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, zorunlu tutulan kaçak akım rölesinin binada bulunmadığı ve bu durumun felaketi körüklediği belirlendi.

Olası elektrik kaçağında devreyi kapatarak yangının önüne geçen kaçak akım rölesinin fiyatı, 50-100 TL arasında...

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine iki elektrik, bir makine ve bir inşaat mühendisi tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre 1970’lerde yapılan binanın elektrik tesisatında o tarihten bu yana bakım yapıldığına dair bir belge bulunmuyor. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre; Her yıl zorunlu olduğu halde ‘elektrik iç tesisat ve topraklama sistemleri test ve kontrolü’ yapılmamış. Elektrik kaçağı halinde devreyi kapatan kaçak akım rölesinin, 1996 tarihli Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nde zorunlu hale getirilmesine rağmen bu binada röle bulunmuyor. Raporda, “Kaçak akım rölesinin bulunmaması, elektrik arkının çıkması ve yangına sebebiyet vermesinin güçlü ihtimallerindendir” denildi.

Hürriyet
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