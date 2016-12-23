YURTDIŞINDAN ALIŞVERİŞ YAPANLARA EURO'YLA VERGİ

Yurtdışından alışveriş yapanlara Euro'yla vergi

Yurtdışından getirilen elektronik cihazlara bandrol ücreti alınacak.

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Yurtdışından getirilecek cep telefonu, bilgisayar, televizyon, uydu alıcısı gibi cihazlara alınacak ücretler Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkçi, e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyetinin 75 eurodan 30 euroya düşürüldüğünü açıkladı.

Ticari amaç dışında yurt dışında getirilecek TV-radyo, bilgisayar ve tablet gibi elektronik cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere 2017 yılında alınacak bandrol bedelleri belirlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, bu kapsamda, 51 ekrandan 148 ekrana kadar olan TV’lerden, ekran boyutuna göre 10 euro ile 80 euro arasında değişen miktarlarda bandrol bedeli alınacak.

Tebliğle, oto radyo alıcılarından 1 euro, videolardan 18 euro, bilgisayar ve tabletlerden 10 euro, cep telefonlarından 20 euro bandrol bedeli tahsil edilecek.

Bu kapsamda TV ağırlıklı birleşik cihazlardan 9 ile 21 euro arasında, radyo ağırlık birleşik cihazlardan ise 1 ile 18 euro arasında, cep tipi radyolu mp3-mp4 çalarları ile radyo veya TV’li navigasyon cihazlarından 7 euro, radyo veya TV’li DVD-VCD oynatıcılar ile radyo veya TV’li ev sinema sistemlerinden ise 15 euro bandrol bedeli alınması öngörülüyor.

O LİMİT DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dün katıldığı Türkiye Teknoloji Buluşmaları etkinliğinde “Yurtdışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranları çok yüksek. 75 euroya kadar yapılan siparişler Türkiye’ye gümrüksüz girebiliyor, bu da haksız rekabete yol açabiliyor. Bunu 30 euroya düşürdük” diye açıklama yaptı.

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