Yurtdışından getirip satıyorlardı ! Yakalandılar

Aksaray'da düzenlenen operasyonda yurt dışından kaçak getirilen lüks otomobilleri sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak getirilen otomobillere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda lüks araçları Gürcistan'daki ülke vatandaşları üzerine kaydettikten sonra misafir araç statüsünden yurda sokarak sattıkları iddia edilen suç örgütünün üyeleri tespit edildi.

Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kent merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak yollarla yurt dışından getirilen 5 lüks otomobil ele geçirildi.

Bu araçların satışını yaptığı belirlenen A.K. (19), D.K. (31) D.G. (21) ve S.İ. (48) gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.İ'nin iş yerinde yapılan aramalarda farklı dönemlere ait 17 tarihi eser bulundu.

Otomobillerin işlemlerin ardından Gümrük Müdürlüğüne, tarihi eserlerin ise Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.