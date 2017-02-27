  • Son anket sonuçları birilerini rahatsız edecek
  • Emeklilere promosyonda tarih netleşti !
  • Diyarbakır'da hain tuzak
  • Komandolar Irak sınırını teröristlerden temizledi
  • Memura karne geliyor ! Düşük not alan yandı
CANLI MAÇG.SARAY - BEŞİKTAŞ / DERBİ NEFES KESİYOR
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

YÜRÜYEN VATANDAŞIN ÜZERİNE KEPENK DÜŞTÜ

Yürüyen vatandaşın üzerine kepenk düştü

Şişli'de yerinden çıkan bir kepen yolda yürüyen bir kişinin üzerine düştü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Şişli'de yerinden çıkan kepenk bir vatandaşın üzerine devrildi. Devrilen kepengin altında kalan kişiyi çevrede bulunanlar kurtardı.

Olay Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin önünde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir iş merkezinin tadilat yapılan zemin katındaki kepenkleri kaldırımda yürüyen Osman Artar'ın üzerine devrildi. Çevrede bulunanlar Artar'ı kepengin altından çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Osman Artar'ı ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayı gören Hamdi Yazıcıgil "Yaralının iki ayağıda kırık. buradan geçiyormuş bir anda düşüyor ve altında kalıyor. Burnu ve iki ayağı kırılmış. Ambulans aldı hastaneye götürdü. Buradan çok insan geçiyor" dedi.

Bir başka görgü tanığı Coşkun Bektaş ise "Çat çat diye bir ses geldi, millet bağırmaya başladı. Bir kişi vardı, kaçtı ama kurtaramadı kendini. Belden aşağısı altta kaldı. Ben olayı net olarak gördüm" diye konuştu.

Hastaneden tedavisi devam eden Artar'ın bacaklarında kırıklar olduğu belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri devrilen kepengin çevresine güvenlik şeridi çekti. İnşaat sorumlusu olduğu öğrenilen bir kişide gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA
58
-
Atatürk Havalimanı'nda ''Kürdistan bayrağı'' eylemiAtatürk Havalimanı'nda ''Kürdistan bayrağı'' eylemi
16 Nisan referandumuna 5 kala çok konuşulacak iddia...16 Nisan referandumuna 5 kala çok konuşulacak iddia...
63 yaşında DEAŞ’ın kabusu oldu63 yaşında DEAŞ’ın kabusu oldu
Patronlar şikayet etti, o süre kısalıyorPatronlar şikayet etti, o süre kısalıyor
Türkiye'yi dehşete düşüren o kadının cezası belli olduTürkiye'yi dehşete düşüren o kadının cezası belli oldu
''Kolay iş'' diye dolandırıcılık yapmışlar !''Kolay iş'' diye dolandırıcılık yapmışlar !
İngilizce öğretmeni bıçaklanarak öldürüldüİngilizce öğretmeni bıçaklanarak öldürüldü
Nihat Doğan ve Ömür Varol'a hapis şokuNihat Doğan ve Ömür Varol'a hapis şoku
Darbeci komutanlarla ilgili şaşırtan 29 yıllık sırDarbeci komutanlarla ilgili şaşırtan 29 yıllık sır
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS