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YUSUF HALAÇOĞLU: ''BAHÇELİ DE OY PULLARINI TESLİM ETTİ''

Yusuf Halaçoğlu: ''Bahçeli de oy pullarını teslim etti''

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Meclis'te yapılan Anayasa oylaması sırasında, Bahçeli'nin de oy pusulasını MHP'li Arzu Erdem'e teslim ettiğini iddia etti.

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MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Halk TV’de yayınlanan, Türkiye Gündemi programına konuk oldu. Başkanlık sistemini ve kendisine yapılan ihraç talebine yönelik değerlendirmelerde bulunan Halaçoğlu, gündemi sarsacak bir iddiada bulundu.

MHP içerisindeki referandum tartışmaları nedeniyle "parti disiplinine aykırı harekete etmek" gerekçesiyle MHP'den ihracı istenen MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu canlı yayında, TBMM'deki referandum oylamalarıyla ilgili olarak olay bir iddiayı gündeme getirdi.

Meclis’te yapılan Anayasa teklifi oylamaları sırasında, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’e MHP’li vekillerin kullandıkları oyların pullarının toplatılmasını içine sindiremediğini kaydeden Halaçoğlu, “Her milletvekili Anayasa’ya göre özgür iradesiyle hareket etme konusunda serbest bırakılmıştır. Zaten onun için Anayasa maddelerinde gizli oylama yapılma kararı verilmiştir. Ancak biz Meclis'te gördük ki AKP'li ve MHP'li vekiller açık kaçık oylarını kullandı. Ben MHP'li diğer milletvekili arkadaşların yerinde olsaydım istifa ederdim. Bir MHP'li vekil Genel Başkanına söz verdiğinde zaten bunu yapar. Bunu Devlet Beye de söyledim. Kendisi de bana ‘Ben talimat verdim, ben de pullarımı Arzu Erdem'e verdim’ dedi” ifadelerini kullandı.

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