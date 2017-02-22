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YUSUF HALAÇOĞLU'NDAN DEVLET BAHÇELİ'YE ''YENİ PARTİ'' YANITI

Yusuf Halaçoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye ''yeni parti'' yanıtı

MHP’li muhaliflerden Yusuf Halaçoğlu, MHP lideri Bahçeli’nin “Parti kurup karşımıza çıkın da boyunuzun ölçüsünü görelim” sözlerine yanıt verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti içindeki muhalifler için söylediği, "Kurmak için uygun zaman kolladığınız partinizle karşımıza çıkın da boy ölçünüzü görelim" meydan okumasına parti içinden yanıt geldi.

MHP Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu RS FM'de 'Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle' programında Bahçeli'nin sözlerini yanıtladı.

"Neden Parti kuralım ki? Biz partimize ters değiliz, sadece genel merkezin aldığı karara tepkiliyiz. Bir referandum yapılıyor, insanlar özgür iradeleriyle evet veya hayır diyecekler. Kendisi bu güne kadar sürekli olarak hem başkanlığa hem partili cumhurbaşkanlığına hayır diyordu. Biz şimdi yine aynı şeyi söylüyoruz, kendisi evet demeye başladı. Kararı değiştiren biz değiliz ki kendisi. Dolayısıyla biz neden kendi partimizden ayrılalım?"

Halaçoğlu, ihraç edilseler de parti kurma niyetlisi olmadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Edebilirler, onun için başvursunlar. Ama biz kendimiz ayrılmayı falan düşünmüyoruz. Onların ellerinde yetki ve tüzük var. Tüzüğe uymasa bile ihraç edebilirler, ihraç etsinler. Ama biz bir parti kurmak heveslisi veya niyetlisi değiliz. Bizim buradaki kararımız, hayır derken bu anayasanın, Türkiye'ye demokratik hukuk sistemi ve parlamenter sistemden koparacağını ve tek adam yönetimine götürdüğünü söylüyoruz. Bunun hangi sebeple olmayacağını bize kimse izah edemiyor. Sadece ‘Hayır' diyenleri bir şekilde terör örgütleriyle suçluyorlar. Bana ne kim ne derse desin. Benim aklım var fikrim var. Söylediğim şey tamamen anayasadaki maddeleri göz önüne alarak, tahlilde bulunarak yapılmış bir sonuçtur. Halk da bunu söylüyor. Dünyanın neresinde görülmüş ki terör örgütleri parlamenter demokratik sistemi savunsun?"

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