SON DAKİKABAHÇELİ:PERİNÇEK İLE ERDOĞAN ARASINDA TERCİH YAPACAK OLURSAK...
YEREL HABERLER
Antalya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

YÜZ NAKİLLİ ACAR'IN HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Yüz nakilli Acar'ın hayali gerçek oluyor

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, film sektörüne atılıyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, dizi film hayalinin gerçekleşmesi için görüşmeler yaptığını, önümüzdeki sezon uygun bir projede yer alacağını söyledi.

Uğur Acar, kast ajansları tarafından arandığını, hayallerini gerçekleştireceği projelerde yer almak istediğini belirtti. Nakil öncesi ve sonrasında yaşadıklarının film senaryolarını aratmadığını söyleyen Acar, çok zor, bir o kadar da mutlu zamanlar yaşadığını anlattı. Acar, "Bana rol verilecek film ya da dizilerde olağandışı gayret sarfetmeme gerek yok. Bu konuda kendimi yetenekli görüyorum. Son dönemlerde birçok kast ajansı telefonla aradı. Kendisi ile birçok organ bağış projesinde yer alan arkadaşım Mehmet Değer, bir kast ajansında oyuncu koçluğu yapıyor. Onunla konuşup anlaşmaya vardık" diye konuştu.

Yüz nakilli Acar'ın hayali gerçek oluyor

ORGAN BAĞIŞ PROJELERİ

Anatolian Casting ve Menejerlik'te oyuncu koçluğu yapan Mehmet Değer, 7 yıldır dizi ve film sektörü içinde olduğunu, Uğur Acar ile 5 yıldır tanıştığını, kendisi de böbrek nakilli olduğu için birlikte organ bağış projelerinde yer aldığını söyledi. Değer, "Aynı derneğin üyesiyiz. Sosyal sorumluluk projelerinde de çalışmalarımız var. Kendisini birçok kast ajansının takip ettiğini biliyorum. Son aylarda birlikteliğimiz daha da arttı. Sağlıklı ve kendini iyi hissettiğini söyledi. 5'inci yüz nakil kutlamasından sonra da bir araya geldik. Uygun projede kendisine rol vermek istediğimizi söyledim. Kendisi de kabul etti. Artık bizimle çalışacak ve uygun projelerimizin yeni yüzü olacak" diye konuştu.

GELECEK SEZONU BEKLEYİN

Ajanslarının birçok önemli projede yer aldığını söyleyen Mehmet Değer, "Ekşi Elmalar, Emanet, Patron Mutlu Son İstiyor, Hanımın Çiftliği, Dila Çanım gibi film ve dizileri çektik. Önümüzdeki sezon güzel bir projede Uğur Acar ile çalışacağız, gelecek sezonu bekleyin" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve 1 aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de gerçekleşen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla yeni görünümüne kavuştu.

DHA
309
Bu paraya 2.500 TL teklif ettiler !Bu paraya 2.500 TL teklif ettiler !
Alkolmetreyi üfledi hayatı karardı !Alkolmetreyi üfledi hayatı karardı !
Sedat Peker'den 'Evet' mitingiSedat Peker'den 'Evet' mitingi
Esra Ersoy'un tecavüz iddiasında ikinci perde !Esra Ersoy'un tecavüz iddiasında ikinci perde !
Hilal Cebeci çöpçü olduHilal Cebeci çöpçü oldu
Çanakkale'de korkutan depremlerÇanakkale'de korkutan depremler
Camide evet propagandası!Camide evet propagandası!
Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti !Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti !
Kuzu "anne" deyince şok oldu !Kuzu "anne" deyince şok oldu !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS