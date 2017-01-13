YÜZ NAKİLLİ UĞUR ACAR HAPSE GİREBİLİR

Yüz nakilli Uğur Acar hapse girebilir

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, Ramazan Kaya'nın ölümüyle ilgili davada ömür boyu hapisle yargılanıyor.

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Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ve 2 arkadaşı hakkında, 2 yıl önce iddiaya göre bozulan otomobilini yakmak isterken kendini yakan Ramazan Kaya'nın ölümüyle ilgili ömür boyu hapis istemiyle açılan davaya devam edildi. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Uğur Acar katılırken diğer sanıklar katılmadı. Ramazan Kaya'nın eşi Hatice Kaya da duruşmada hazır bulundu.

POLİS MEMURU TANIKLIK ETTİ

Duruşmada dinlenen tanık polis memuru E.Ş., olay günü grup amirliğinde görevli olduğunu ve 112'den gelen ihbar üzerine polis ekiplerini olay yerine yönlendirdiğini anlattı. Ekiplerin olay yerinde yanmış vaziyette bir şahıs gördüklerini ve bu şahsın gelen ambulansa binmek istemediğini söylediklerini aktaran E.Ş., "Görevli arkadaşlarımızın ısrarıyla yanmış olan şahıs ambulansa binmiş. Alkollüymüş. Arkadaşlarımız olay yerinde bulunanları cumhuriyet savcısının talimatıyla bilgi almak amacıyla karakola getirdi. İfadeleri önce bilgi almak amacıyla alındı, ardından şüpheli sıfatıyla alındı" dedi.

ISLAK OLUP OLMADIĞINI HATIRLAMADI

Tanık polis memuru, sanık avukatının sorusu üzerine Uğur Acar'ın karakola geldiğinde üzerinde çamur olmadığını ancak ıslak olup olmadığını hatırlamadığını söyledi. Hatice Kaya'nın olay yerinde neden sağlıklı inceleme yapılmadığı sorusu üzerine E.Ş., olay yeri ekiplerinin çalışma sisteminin farklı olduğunu, görevli ekiplerin sadece olay yeri ekiplerine bilgi verdiğini, o ekiplerin de tarafsız şekilde detaylı inceleme yaptıktan sonra rapor tuttuğunu kaydetti.

MEVCUT DELİLLERLE HÜKÜM KURULDU

Duruşmada söz alan tanık ve sanık avukatları, davayla ilgili diğer tanığın dinlenmesine gerek olmadığını, mevcut delillerle hüküm kurulabileceğini belirtti. Görüşü sorulan savcı, esas hakkında mütalaasını vermek üzere süre istedi. Mahkeme başkanı sanıkların tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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