YÜZBİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Yüzbinlerce kişi sokaklara döküldü

Romanya'da hükümet, binlerce kişinin protesto ettiği tasarıyı meclise sundu, sokaklar insan seline döndü.

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Romanya'da hükümet, binlerce kişi tarafından protesto edilen af tasarısını ve ceza kanununda değişiklikler öngören tasarıyı meclise sundu.

Adalet Bakanı Florin Iordache, düzenlediği basın toplantısında hükümetin cezaevindeki binlerce kişinin affedilmesini öngören tasarıya ve ceza kanununda değişikliklere onay verdiğini duyurdu.

Tasarı, 5 yıldan az hapis cezası kalmış mahkumların affedilmesini öngörüyor.

Ancak af tasarısı ve ceza kanunundaki bu değişiklik önerisine tepkiler de çığ gibi büyüyor.

Bu gece yaklaşık 300 bin kişi Romanya sokaklarında protesto için toplandı.

Basın toplantısının ardından göstericiler, hükümet binası önünde toplanmaya başladı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, sosyal medya hesabından hükümetin kararını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, hukukun üstünlüğü adına yas günüdür. Bugün hukuk devleti, yolsuzlukla mücadele karşısında büyük bir darbe aldı. Hükümet, yolsuzluktan arınmış bir ülkede yaşamak isteyen halkı görmezden geldi. Hükümet, cesur ve dürüst on binlerce yargı çalışanını, Romanya’yı Avrupa’da saygın bir ülke yapamaya çalışan milyonlarca kişinin çabalarını görmezden geldi. Bugünden itibaren görevim, hukukun üstünlüğünü tekrar sağlamak. Romanya’yı yolsuzluktan temizlenmiş bir ülke yapmak için elimden geleni yapacağım. Görevimin son gününe kadar bununla savaşacağım.”

Af tasarısı ve ceza kanunudaki değişikliklerin yolsuzlukla mücadeleye sekte vuracağını savunan binlerce kişi, hafta sonu Bükreş'te gösteri düzenlemişti. Cumhurbaşkanı Iohannis da protesto yürüyüşünün başladığı Üniversite Meydanı'na gelerek eylemcilere destek vermişti.

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