Yüzlerce kilo domuz eti yakalandı !

Edirne'nin Keşan ilçesinde durdurulan bir araçta, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan domuz etleri, İstanbul'daki lüks lokantalara satılmadan jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından illegal yollarla Meriç nehri üzerinden kayıklarla ülkeye sokulan domuz etlerinin ve peynir ürünlerinin 22 FG plakalı araçla İstanbul iline götürtüleceği ve burada bulunan lüks restoranlara satılacağı haberinin alınması üzerine harekete geçen Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde S.D. yönetimindeki aracı durdurdu. Yapılan aramada araç içerisinde toplam 477 kg et ve et ürünü ile 169 kg peynir ele geçirildi. Ele geçirilen et ve peynir ürünlerine el konularak cumhuriyet savcısının talimatıyla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü S.D. sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakıldı.

Domuz eti ve peynirlerin, düşük fiyatlarla İstanbul'daki lüks lokantalara satılacağı öğrenildi.