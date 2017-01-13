Yüzlerce koyun ölü yavru doğurdu

Niğde'nin Bor İlçesi'ne bağlı Bayat Köyü'nde Serdar Kılıç'a ait koyunlar ölü doğum yaptı. Yaklaşık 500 yavrunun ölü olarak doğduğunu belirten Kılıç, yapılan incelemede herhangi bir hastalığa rastlanmadığını söyledi.

Bayat Köyü'nde 30 yıldır besicilik yapan Serdar Kılıç, son bir ay içinde 500 koyunun ölü doğum yaptığını açıkladı. Zararının 300 bin lira olduğunu belirten Kılıç, yetkililerden yardım istedi. Yapılan tahlil ve incelemelerde ölüm nedeni olarak bir hastalığın belirlenemediğini anlatan Kılıç, "Hala bu olayın neden kaynaklandığını bulamadık.

Yani bir çözüm bulunamadı. Ortada muhakkak bir şey vardır. Bir değil, iki değil, tam 500 tane kuzu ölü doğdu. Bunda muhakkak bir şey vardır. Biz 30 yıldır bu işteyiz. Ve hiç rastlamadığımız bir şey. Benim şu anki zararım 300 bin TL civarında" dedi.