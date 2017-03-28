Zarrab, Bharara’nın yerine geçecek ismin babasını avukat tuttu

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde 75 yıl hapis istemiyle yargılanan İran asıllı Türk işadamı Zarrab, avukatları arasına New York Eski Belediye Başkanı Rudolph Guliani’yi de dahil etti. Reza Zarrab’ın savunma ekibine dahil ettiği bir başka yıldız ise ABD eski adalet bakanlarından Michael Mukasey.

ABD Başkanı George W. Bush döneminde Adalet Bakanlığı görevinde bulunman Michael Mukasey ile ilgili belki de en ilginç ayrıntı, geçen haftalarda görevden alınan eski Başsavcı Preet Bharara'nın yerine atanacak kişi olduğu iddia edilen Marc Mukasey'in babası olması.

HER İKİ İSİM DE TRUMP’A YAKIN

Reza Zarrab’ın avukat ekibine dahil ettiği her iki ismin ortak özelliği ise, Cumhuriyetçi partinin kritik isimlerinden olmaları.

Özellikle 1994-2001 yılları arasında New York Belediye Başkanı olarak göreve yapan Guiliani, seçim kampanyası döneminde Donald Trump’a en büyük desteği veren kişilerden olmuştu.

Seçildikten sonra da Trump, Giuliani’nin “siber güvenlik konusundaki gayrı resmi danışmanı” olduğunu açıklamıştı. Giuliani, New York'ta suç örgütlerine karşı kazandığı başarılarla ünlenmiş ve adı efsane başkana dönüşmüştü.

Giuliani’nin bir başka özelliği de, Reza Zarrab aleyhine 75 yıl hapis istenen iddianameyi yazan New York Güney Bölge Federal Başsavcısı Preet Bharara’nın seleflerinden olması. Guiliani, 1980’li yıllarda New York Federal Başsavcılığı görevinde bulunmuştu.

SAVCILIK’TAN İKİ İSME İTİRAF

Zarrab’ın savunma ekibine aldığı bu iki avukata Savcılık’tan itiraz geldi. Manhattan Savcısı Joon Kim, eyalet yargıcına gönderdiği dilekçede, Zarrab’ın çıkarları için kullandığı iddia edilen en az 8 bankanın, Giuliani ve Mukasey’in bağlı bulunduğu hukuk bürolarının geçmiş ya da şu anki müvekkilleri olduğunu belirtti.

Zarrab’ın yeni avukatlarıyla ilişkilerinin yeni bir celsede görülmesi gerektiği bildiren savcı, Zarrab’ın yeni avukatlarının çıkar çatışmasına neden olabileceğini savunarak, avukatların davadan azlini istedi.

Avukatların çalıştığı hukuk büroları olan Greenberg Traurig ve Debevoise & Plimpton’dan ise henüz itirazla ilgili bir açıklama gelmedi.

ZARRAB'I SAVUNAN ÜNLÜ AVUKATLAR

Benjamin Brafman: ABD'de ünlülerin avukatı olarak biliniyor. Ceza davalarında yaptığı olağanüstü savunmalarla tanınıyor. IMF eski Başkanı Strauss-Kahn'ı savundu. Çok sayıda ünlü ve beyaz yakalının savunmasını üstlendi.

Joshua Kirshner: Eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı. Benjamin Brafman ile birlikte çalışıyor

Paul D. Clement: ABD Hükümeti adına yüksek mahkeme eski başsavcısı. Temyiz davalarında uzman. Hükümetten ayrılıp avukatlığa başladıktan sonra çok sayıda dava kararını temyizden iptal ettirmesiyle biliniyor.

Viet D. Dinh: Eski ABD Adalet Bakan Yardımcısı. Davanın savcısı Preet Bharara'nın Harvard'da birlikte okuduğu eski ve çok yakın arkadaşı.

William A.Burck: Beyaz Saray Eski Hukuk Danışmanı. Eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı. Rüşvet davası devam eden FIFA'nın savunma avukatı.

Christine H. Chung: Eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı. Temyiz davalarında uzman.

Edward O'Callaghan: Eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı.

Marc A. Agnifilo: Eski New Jersey Federal Savcısı.

Şeyda Yıldırım: Zarrab'ın Türkiye'deki avukatı. Yıldırım, Zarrab'ın New York'ta devam eden dava sürecinde Amerikalı avukatlarla eşgüdüm içerisinde çalışıyor.