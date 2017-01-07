ZEHİRLİ KARINCALARLA İDAM ETTİLER

Zehirli karıncalarla idam ettiler

Bolivya'nın Caranavi kentinde köylüler, otomobil çaldığından şüphelendikleri kadını zehirli ateş karıncalarının istilasına uğramış bir ağaca bağlayarak ölümüne neden oldu.

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Kadının önce aynı suçla itham edilen oğlu ve kızı ağaca bağlandı. Köylüler, çocuklarını kurtarmaya çalışan kadından şüphelenerek onu da ağaca bağladı. Yeni yıl arifesinde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki kadın polis tarafından kurtarıldığında hayattaydı. Ancak nefes borusuna kaçan bir karıncanın ısırığıyla meydana gelen şişme sebebiyle hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kadının çocukları ise kurtarıldı.

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