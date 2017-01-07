Zehirli karıncalarla idam ettiler

Kadının önce aynı suçla itham edilen oğlu ve kızı ağaca bağlandı. Köylüler, çocuklarını kurtarmaya çalışan kadından şüphelenerek onu da ağaca bağladı. Yeni yıl arifesinde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki kadın polis tarafından kurtarıldığında hayattaydı. Ancak nefes borusuna kaçan bir karıncanın ısırığıyla meydana gelen şişme sebebiyle hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kadının çocukları ise kurtarıldı.