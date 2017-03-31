Zehra gazetecileri görünce apar topar kaçtı

Bebek'te gittiği kuaförde kız arkadaşı ile sohbete dalan Zehra Çilingiroğlu, sigara içerek yine ailesinin uyarılarına uymadı.
Gazetecileri fark eden Zehra, apar topar sigarasını söndürerek mekana kaçtı.
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün sigara içerken yakalandı.
Bebek'te gittiği kuaförde kız arkadaşı ile sohbete dalan Zehra Çilingiroğlu, sigara içerek yine ailesinin uyarılarına uymadı.
Gazetecileri fark eden Zehra, apar topar sigarasını söndürerek mekana kaçtı.