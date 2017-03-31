ZEHRA GAZETECİLERİ GÖRÜNCE APAR TOPAR KAÇTI

Zehra gazetecileri görünce apar topar kaçtı

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün sigara içerken yakalandı.

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Bebek'te gittiği kuaförde kız arkadaşı ile sohbete dalan Zehra Çilingiroğlu, sigara içerek yine ailesinin uyarılarına uymadı.

Gazetecileri fark eden Zehra, apar topar sigarasını söndürerek mekana kaçtı.

Milliyet
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