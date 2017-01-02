ZEHRA'DA TÜRKİYE İTİRAFI

Zehra'da Türkiye itirafı

Londra'da iç mimarlık okuyan Zehra Çilingiroğlu, Türkiye'ye özlem duyduğunu söyledi.

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Hülya Avşar 2017 yılına Hotel Pullman Istanbul Airport and Convention Center’da verdiği konserle girdi. Avşar’ı gecede kız kardeşi Helin Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu da yalnız bırakmadı. Londra University of Westminster ve King’s College’da İngilizce iç mimarlık bölümünde okuyan Çilingiroğlu, “Londra’ya alıştım. Okulumu da sevdim. Ama oraya yerleşmeyi düşünmüyorum. Sonuçta memleketim gibisi yok. Çok özlüyorum Tükiye’yi” dedi.

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