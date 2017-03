Zekai Aksakallı darbe girişimi gecesini anlattı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda astsubay başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili davada flaş gelişme... Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı darbe günü yaşananları anlattı. Aksakallı, darbeci Semih Terzi'yle telefondaki diyalogları da paylaştı.

Darbe girişimi gecesi Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK), Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma başkanı, tanıklardan Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın, duruşma günü Suriye’deki görevi nedeniyle il dışında olacağını bildirdiğini ve bu nedenle ifadesini celse arasında aldıklarını belirtti. Aksakallı, darbeci Semih Terzi ile telefonda yaşanan diyalogları da anlattı.

Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın duruşma günü il dışında olacağını belirterek, celse arasında Aksakallı’nın ifadesinin alındığını söyledi.

Şehit Halisdemir’in cenazesini gördüğünü ve Halisdemir’i alnından öptüğünü söyleyen Aksakallı, "Ömer Halisdemir’le 8 kez görüştüm, Terzi’yi öldürmesini istedim. Sabah komutanlığa gittiğimde şehit Ömer Halisdemir yerde yatıyordu üzerinde bir örtü vardı. Örtüyü kaldırıp alnından öptüm" dedi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda, darbeye katılanların oranının yüzde 5 olduğunu belirten Zekai Aksakallı, "Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan darbe girişimine katılanların oranı yüzde 5,4’tür" derken, Semih Terzi’nin, babasının hastalığı için izin istediğini de söyledi.



BU EMİR VERİLSE DARBE GİRİŞİMİ ORTAYA ÇIKARDI



Özel Kuvvetler Komutanı Aksakallı, mahkemeye sunduğu ifadesinde, ayrıca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "TSK’da kriz ve olağanüstü durumlarda personel kışlayı terk etmesin emri verilir. Bu emir 15 Temmuz’da verilseydi darbe girişimi ortaya çıkardı. Genelkurmay 2’nci Başkanı Yaşar Güler toplantıyı terk edince bir sorun olduğunu anladım" dedi.

DARBECİ SEMİH TERZİ DALGA GEÇMİŞ!



Aksakallı, darbe gecesine ilişkin başka bir detayı da şöyle anlattı: Semih Terzi'yi koruma astsubayım aracılığıyla aradım. Koruma astsubayım ile dalga geçer gibi cevaplar verdiğini ve hatta, 'Ben seni anlamıyorum ama sen konuşmaya devam et. Anlat, anlat...' şeklinde konuştuğunu öğrendim. Tekrar kendisini arattım. Ben görüşmek istedim. Semih Terzi, bu kez de bana 'Sesiniz duyulmuyor, anlaşılmıyor.' şeklinde beyanlarda bulunarak telefonu kapattı. Oysa ben onu net bir şekilde duyuyordum. Bu konuşmalar sırasında Terzi'nin Etimesgut'ta bulunan Özel Hava Alayı'nda olduğunu değerlendirdim.

İŞTE AKSAKALLI'NIN İFADESİNİN TAMAMI

Toplantıya gelmeden önce darbeci general Semih Terzi'nin, babasının rahatsızlandığını söyleyerek kendisinden izin istediğini belirten Aksakallı, kendisinin de Özel Kuvvetler kurye uçağından yararlanarak Ankara'ya babasını ziyarete gelmesine izin verdiğini anlattı.

Genelkurmay Karargahı’nda, saat 14.00'te başlayan toplantıda, tahmini saat 16.00 gibi Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in önüne bir not bırakılması üzerine, Güler'in toplantıdan ayrıldığını söyleyen Aksakallı, ardından da toplantıya başkanlık eden Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nın önüne bir not konulduğunu aktardı.

“BİRTAKIM ŞEYLER TERS GİDİYORDU ANCAK NE OLDUĞUNU ANLAYAMAMIŞTIM”

Aksakallı, "Notu okuyan Kurmay Başkanı da salondan ayrılınca ters giden bir şeyler olduğunu hissettim. Her ikisinin de toplantı salonundan ayrılmasından sonra Genelkurmay MEBS Başkanı Uğur Tarçın toplantıya başkanlık ediyordu. Onun izniyle toplantıdan ayrıldım. Komuta katına çıktım. Koridordaki bir görevliye Genelkurmay İkinci Başkanımızın nerede olduğunu sordum. O da bana Genelkurmay Başkanı'nın yanında olduğunu, aynı zamanda yanlarında MİT Müsteşarı'nın ya da yardımcısının olduğunu söyledi. Birtakım şeyler ters gidiyordu ancak ne olduğunu anlayamamıştım." ifadelerini kullandı.

"YÜZÜ ADETA KIZAMIK ŞEKERİ GİBİ KIPKIRMIZI İDİ”

Bu sırada, sonradan darbeci olduğu anlaşılan Tuğgeneral Mehmet Partigöç ile koridorda karşılaştığını, Partigöç'ün çok telaşlı olduğunu söyleyen Aksakallı, "Yüzü de adeta kızamık şekeri gibi kıpkırmızı idi. Bu durumu görünce hasta olup olmadığını sordum. O da 'Yok komutanım, iyiyim, bir şey yok.' dedi. Tekrar toplantıya girdim." diye konuştu.

Aksakallı, toplantının saat 19.00 gibi sona erdiğini, yeniden Genelkurmay İkinci Başkanı ile görüşmek için komuta katına çıktığını, İkinci Başkan'ın, Genelkurmay Başkanı'nın yanında olduğunu söylediklerini aktaran Aksakallı, şöyle devam etti:

"Biraz koridorda oyalandım. Daha sonra o gün kızı evlenecek olan ve hastalığı nedeniyle tedavi gören Tümgeneral Burhanettin Aktı'nın düğününe davetli olduğumuzu hatırladım. Bana düğün için hediyeyi takdim görevi de verilmişti. Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanı'nın, düğüne katılacağı ve hediyeyi takdim edeceği tarafıma iletildi. Toplantı sonrasında yeniden Kuvvet Komutanı'nın düğüne katılamayacağı ve hediyeyi takdim edeceğim söylendi.

Saat 20.00 gibi icra edilecek düğüne katılmak amacıyla Beştepe'de bulunan Gazi Orduevi'ndeki düğüne gitmek üzere eşim ve araç şoförüm Aykut Yurtseven ile sivil aracımla evimden çıktım. Salona girmek üzereyken düğün sahibine takdim edilecek hediye çeki tarafıma verildi.

DÜĞÜN MASASINDA İLGİNÇ AYRINTI

Oturacağım masa gösterildiğinde askeri protokol ve teamüllere uymayacak şekilde salonun en arkasındaki masaya oturma planına yerleştirildiğimizi hatta sırtımızın sahneye dönük olduğunu tespit ettim ve biraz da bunun doğru olmadığını düşündüm. Aynı masada dört aile daha vardı. Bu ailelerden ikisini tanımıyordum. Karşımda oturan kişinin MİT Sinyal İstihbarat Daire Başkanlığında çalışan emir astsubayını gördüm ancak bu kişi beni çok iyi tanımasına rağmen beni tanımazdan geldi.

Kendisine, 'Sizi bir yerden hatırlıyorum.' gibi sözlerle hitap edince heyecanlandı ve kendini tanıttı. Aslında bu kişi emir astsubayı olması, işimizin mahiyeti nedeniyle bizimle temasta olan kişiydi ve beni tanımaması mümkün değildi."

DÜĞÜN ÇIKIŞI ORG. MENDİ: "SENİ UZUN ZAMANDIR TAKIM ELBİSELİ GÖRMEMİŞTİM"

Aksakallı, oturtuldukları masanın konumu ve bu kişinin tavrı nedeniyle canlarının sıkıldığını, eşiyle konuşup hediyeyi takdim ederek saat 21.30 sıralarında salondan ayrıldıklarını anlattı.

Salondan çıkarken Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ile karşılaştıklarını, "Seni uzun zamandır takım elbiseli görmemiştim." diyerek kendisine espri yaptığını anlatan Aksakallı, Mendi'nin bir taraftan da elindeki telefonla bir yerleri aramaya çalıştığını ancak ulaşamadığını, "Genelkurmay'a ulaşamıyorum, siber saldırı mı vardır, nedir?" dediğini aktardı.

Bir süre telefonuyla meşguliyetinin bitirmesini beklediğini, sonra da izin isteyerek eşiyle Mendi'nin yanından ayrıldığını belirten Aksakallı, sivil makam aracıyla orduevinden ayrıldığını söyledi.

"KOMUTANIM, BİZİMLE GELECEKSİNİZ, SİZİ GÖTÜRECEĞİZ"

Orduevi'nden ana yola çıkışa yaklaşık 30-40 metre kala siyah renkli minibüsün yanlarından hızla geçerek ani frenle önlerinde durduğunu belirten Aksakallı, bundan sonra yaşananlarla ilgili şunları kaydetti:

"Biz de fren yapmak zorunda kaldık. Hemen ardından sol tarafımıza da gri renkli binek bir araç yaklaştı. Araçlardan inen iki kişi benim oturduğum sağ arka kapıya doğru yöneldi. Şoförüm araçtan inmek istediğinde 'Araçtan inme, kapıları kilitle.' talimatı verdim. Sağ arka camı açtım. Gelen kişiler bana hitaben, 'Komutanım, bizimle geleceksiniz, sizi götüreceğiz.' dedi. Arkadaki şahsın elinde bir de silah vardı ama silah bana doğrultulmamıştı. Ben onlarla konuşmak isterken kolumdan çekiştirmek istediler. Bu durumu gören eşim hamle edince bu sefer eşimin kolundan çekiştirdiler. Eşimin sol kolu yaralandı.

“ŞEREFSİZLER, DURUN, İNİYORUM, GELİYORUM”



Bunun üzerine, 'Şerefsizler, durun, iniyorum, geliyorum.' dedim. Bunun üzerine bu şahıslar araçtan biraz açıldılar. Sağ arka kapıyı açtım. İnecekmiş gibi yaparak önde duran şahsa tekme ile vurdum. Bunun üzerine her iki şahıs sendeledi. Şoförüm ani bir refleksle geri vitesle hareket etti, bu şahıslardan kurtulduk. Araçlardan sıyrılarak Çukurambar istikametine gittik.

Kırmızı ışığı görünce yan yola atladık ve ardından tekrar Çukurambar-Bahçeli kavşağını geçerek Kirazlıdere girişindeki polis noktasına ulaştık. Kendimi tanıttım. Olayı anlattım. Polisler bize yardımcı oldu."

Kendisini almaya gelen kişilerin kim olduğunu düşünmeye başladığını, hava karanlık olduğu için yüzlerini tam göremediğini dile getiren Aksakallı ancak aralarında bir kişiyi, daha sonra Akıncı Üssü'nde yakalanan ve tutuklanan Fatih Yarımbaş'a benzettiğini, eşinin de bu kişiyi tanıdığını ifade etti.

Polis noktasında, düğünde bulunan Jandarma Genel Komutanı'nı, başına aynı şeylerin geleceği endişesiyle aradığını ancak ulaşamadığını bildiren Aksakallı, ardından Genelkurmay İkinci Başkanı'nı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve hatta Genelkurmay Başkanı'nı aradığını ancak ulaşamadığını söyledi.

ZIRHLI ARAÇ VE KORUMA TİMİ TALEBİ

Aksakallı, daha sonra Özel Kuvvetler Nöbetçi Amiri Yarbay Ümit Koçak'ı arayarak kışlaya gelmek için zırhlı araç ve koruma timi istediğini, ayrıca kışla nizamiyesinin her türlü giriş ve çıkışa kapatılması, emri dışında hiç kimsenin içeri alınmaması talimatını verdiğini bildirdi.

"ÜMİT BAK TAVRINI DEĞİŞTİRMEDİ"

Ardından harekat merkezi vardiya amirliğini aradığını, önce telefona bir yüzbaşının çıktığını, vardiya amirini telefona isteyince telefona Mehmet Ali Çelik'in geldiğini anlatan Zekai Aksakallı, şunları söyledi:

"Kendisi bana sıkıyönetim mesajından bahsetti ve Albay Ümit Bak'ın yeni kurmay başkanı olduğunu belirtti. Bunun üzerine 'Albay Ümit Bak'ı telefona ver.' dedim. O da Albay Ümit Bak'ın harekat merkezinde olmadığını söyledi. Ardından beni koruma astsubayı Makbul Uluğ aradı. Durumumdan endişeli olduğunu söyledi ve yanıma gelmek üzere hareket etti. Daha sonra Kurmay Başkanı Erdinç Kocayanık'ı ve ardından da Okul Komutanı Faruk Bozdemir'i telefonla arayıp durumu anlattım. Güvendikleri kişilerle birliğe giderek emir ve komutayı devralmalarını istedim. Ardından evime geldim. Bu sırada koruma astsubayı Makbul Uluğ geldi. Ona olayları anlattım. Tekrardan Özel Kuvvetler Harekat Merkezini aradım. Darbeci Yarbay Mehmet Ali Çelik ile yeniden görüştüm. O bana Genelkurmay'dan mesaj geldiğini, Özel Kuvvetler Komutanı görevimden alındığımı, yerime Semih Terzi'nin atandığını anlattı.

“BANA KARŞI ÇOK KATI BİR TUTUMU VARDI”

Ben de mesajı detayları ile okumasını istedim. Mesajı okuduktan sonra mesajın gerçek olmadığını, mesaja itibar etmemeleri gerektiğini ve benim halen görevde olduğumu ilettim. Bu esnada Harekat Merkezine gelen Albay Ümit Bak ile konuştum. Kendisi darbe mesaj emrini kastederek bu emirlere uyacağını, benden emir almayacağını ve yeni atandığı iddia edilen Semih Terzi'nin emirlerine uyacağını söyledi. Bana karşı çok katı bir tutumu vardı. Ben de kendisine emirlere uymamasının çok ağır sonuçlar doğuracağını söyledim. Uyardım, buna rağmen yine Albay Ümit Bak tavrını değiştirmedi.

“KAPIYI KORUMA ASTSUBAYIM HAFİFÇE ARALADI”

Daha önceki ifadelerimde aynı apartmanda ikamet ettiğimizi zannettiğim, daha sonra aynı apartmanda oturmadığımızı öğrendiğim Tümgeneral Halit Günbatar ve eşi evime gelip kapımı çaldı, kapıyı koruma astsubayım hafifçe araladı. Koruma astsubayım ile konuşmalarını duyuyordum. Koruma astsubayına 'Herhangi bir ihtiyacınız var mı?' diye sordu. Koruma astsubayı, müsait olmadığımızı söyledi. Ben de kapıdaki kişinin kim olduğunu anlamadan o anki sinirle 'Defolun gidin, ne işiniz var burada?' dedim. Daha sonra bu kişinin de darbeci olduğu iddiasıyla tutuklandığını öğrendim."

"BİRÇOK GENERALLE İRTİBAT KURARAK DURUMU ÖZETLEDİM"

Bu arada, birçok generalle irtibat kurarak durumu özetlediğini, darbeye karşı neler yapılabileceğini anlattığını, gerektiği takdirde emir ve talimat verdiğini belirten Aksakallı, saat 23.15 sıralarında Genelkurmay Başkanı, İkinci Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'na ulaşamaması nedeniyle koruma astsubayı aracılığıyla, Kara Kuvvetleri Komutanı Koruma Astsubayı Teoman Yıldırır ile irtibat kurduğunu kaydetti.

Yıldırır'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın Genelkurmay girişinde derdest edildiğini, koruma astsubayı Bülent Aydın'ın şehit olduğunu, koruma müdürü Yüzbaşı Burak'ın da her iki bacağından yaralandığını söylediğini ifade eden Aksakallı, bunun üzerine Burak Aydın'la telefonda konuştuğunu ve durum hakkında bilgi aldığını bildirdi.

“ZIRHLI ARACA HELİKOPTERDEN ATEŞ AÇILDI”

Aksakallı, ardından Selahattin/Irak bölgesinden sorumlu Tuğgeneral Halil Soysal'ı arayarak Semih Terzi'nin sorumluluğunda olan karargah ve birliklerin emir komutasını alma talimatı ve darbeye karışanların tutuklanması emri verdiğini belirterek, şunları anlattı:

"Daha önce birliğimden istediğim zırhlı araç beni almaya Spor Okulu Nizamiye bölgesine doğru geldi. Araca nizamiye bölgesinde helikopterden ateş edildi. Koruma timinde bulunan Üsteğmen Mustafa Koyuncu yaralandı. Uzman Çavuş Osman Gül'ün bacağı kasık bölgesinden koptu. Daha sonra olayı araştırdığımda Üsteğmen Mustafa Koyuncu'nun darbeci olduğunu, beni korumak amacıyla gelen zırhlı araca Albay Ümit Bak tarafından görevlendirildiğini ve hatta beni korumak amacıyla gelen zırhlı aracın daha önce bizi derdest etmek için Orduevi çıkışında önümüze çıkan araçta bulunan kişilere zırhlı araca ilişkin bilgi verildiğini, bu aracın da zırhlı aracın peşine Gölbaşı'ndan itibaren düştüğünü ve bana doğru geldiğini tespit ettim. Zırhlı aracın zarar görmesi ve kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle biz zırhlı araca binmedik, geri döndük. Bu arada yerimi tespit etmek için aradıklarını değerlendirdiğim telefonların gelmesi üzerine evde kalmanın tehlikeli olabileceğini düşünerek aynı sitede bulunan başka bir arkadaşın evine geçtim ve orayı karargah olarak kullanmaya başladık."

“TERZİ'NİN BİR DARBECİ OLDUĞUNU KENDİSİNE SÖYLEDİM”

Bir süre sonra Diyarbakır'da kalan 12. Tabur'un Karargah Subayı Yüzbaşı Fatih İpek'in Albay Fırat Çelik'i arayarak, Semih Terzi'nin darbeci Fatih Şahin ve emrindeki iki tim ile Diyarbakır'dan Ankara'ya hareket ettiğini öğrendiğini belirten Aksakallı, "Ardından Semih Terzi'nin benim görevlendirdiğim Ömer Faruk Bozdemir'i arayarak emir komutanın kendisinde olduğunu, kışlaya gitmemesi yönünde emir verdiğini bana Ömer Faruk Bozdemir söyledi. Ben de Semih Terzi'nin beyanını dikkate almamasını, emir komutanın bende olduğunu ve Terzi'nin bir darbeci olduğunu kendisine söyledim." dedi.

SEMİH TERZİ DALGA GEÇMİŞ

Daha sonra MİT Müsteşarlığından bir yetkiliyle görüştüğünü ve bu kişi aracılığıyla saat 01.11'de TGRT ve 01.47'de NTV televizyonlarına canlı yayın bağlantısı yaptığını belirten Aksakallı, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Eşkıya ve ihanet şebekeleri darbe girişiminde bulunmaya çalışıyorlar fakat başarılı olamadılar, olamayacaklar. Biz görevimizin başındayız. Yüce milletimiz bizim arkamızda. Bunun üstesinden geleceğiz. Bu, içerideki paralel ihanet şebekeleri, bunlar korkak, yüreksiz, Silahlı Kuvvetler komuta kademesi bunların hiçbirini tasvip etmez. Kısa sürede duruma el koyacağız. Milletimiz merak etmesin.' şeklinde ifadelerim oldu. Hatta bu konuşmalardan sonra gece saat 02.00 gibi MİT Müsteşarı da beni aradı. Beni arayıp durum hakkında bilgi almak isteyen üst rütbeli generallere de televizyonlara bağlanmaları için yardımcı oldum. Televizyonda konuşmalarını tavsiye ettim.

Semih Terzi'yi koruma astsubayım aracılığıyla aradım. Koruma astsubayım ile dalga geçer gibi cevaplar verdiğini ve hatta, 'Ben seni anlamıyorum ama sen konuşmaya devam et. Anlat, anlat...' şeklinde konuştuğunu öğrendim. Tekrar kendisini arattım. Ben görüşmek istedim. Semih Terzi, bu kez de bana 'Sesiniz duyulmuyor, anlaşılmıyor.' şeklinde beyanlarda bulunarak telefonu kapattı. Oysa ben onu net bir şekilde duyuyordum. Bu konuşmalar sırasında Terzi'nin Etimesgut'ta bulunan Özel Hava Alayı'nda olduğunu değerlendirdim.

“ÖMER HALİSDEMİR İLE SEKİZ KEZ TELEFONLA GÖRÜŞTÜM”

Semih Terzi'nin Ankara'ya geldiğini öğrenince Özel Kuvvetler Komutanı makamında koruma nöbetçiliği görevini yapan Ömer Halisdemir'i koruma astsubayım Makbul Uluğ vasıtasıyla aradım. Darbeci Albay Ümit Bak ve Mehmet Ali Çelik'in takip edilmesi ve fırsat bulunursa etkisiz hale getirilmesi talimatını verdim. Ardından şehit Ömer Halisdemir, Ümit Bak'ın odasında korumalı vaziyette olduğunu bize söyledi. Bu şekilde Ömer Halisdemir ile sekiz kez telefonla görüştüm. Son görüşmemizde kendisi güvendiğim bir asker olduğu için ve Semih Terzi'nin de karargah binasına geleceğini öğrendiğimiz için Terzi'nin hain olduğunu, darbeci olduğunu söyleyerek onu öldürmesi emrini verdim. Hatta bu konuşmamızda bu olayın sonunda şehadet olduğunu da belirttim ve hakkını helal etmesini istedim. O da 'Helal olsun komutanım.' dedi, helalleştik. Kendisi uzman çavuş olarak benim yanımda mesleğe başlamıştı. Birçok operasyona birlikte katıldık. Silahlı Kuvvetlere faydalı olduğunu değerlendirdiğim ve bildiğim için astsubay olmasını ben tavsiye etmiştim. Hatta astsubaylık sınavlarına bizzat ben götürdüm."

Nöbetçi subay olarak görev yapan Yüzbaşı Volkan Vural Bal'ın koruma astsubayını arayarak Semih Terzi'nin Ömer Halisdemir tarafından vurulduğunu ve helikopter ile GATA'ya götürüldüğünü ilettiğini belirten Aksakallı, bunun üzerine GATA Kurmay Başkanı Albay Muammer Alper'i arayarak Terzi ile GATA'ya gelen kişilerin darbeci olduğunu ve tutuklamaları emrini verdiğini kaydetti.

Aksakallı, Terzi ile GATA'ya giden Binbaşı Fatih Şahin'in silahlarını teslim etmemek için direndiğini, zorluk çıkardığını hatta yanında bulunanlara da bu konuda tesir etmeye çalıştığını öğrendiğini bildirdi.

“BENİMLE MUTLAKA BİR BAĞLANTI KURMALIYDI”

Kurmay Başkanı aracılığıyla Fatih Şahin ile görüşmek istediğini ancak Şahin'in telefona gelmediğini anlatan Aksakallı, "Fatih Şahin, benim talimatlarımı da dinlemedi. Olayın başından itibaren verilen talimatlardan en fazla kuşkulanması ve olayı tahkik etmesi gereken kişi oydu ve benimle mutlaka bir bağlantı kurmalıydı. Kaldı ki Binbaşı Fatih Şahin GATA'da iken Erhan Tokgöz de GATA'da idi. Ben Erhan Tokgöz'e de Fatih Şahin'i ve diğerlerini gözaltına alma emri verdim." diye konuştu.

“MİT MÜSTEŞARI HAKAN FİDAN BENİ ARADI”



İfade tutanağına göre Aksakallı, darbe girişimi gecesi, daha önce de birlik içerisinde görev yapan ve darbeci olmadığını düşündüğü Volkan Vural yüzbaşı ile koruma astsubayı aracılığıyla telefonla birkaç kez görüştüğünü belirterek, Vural'ın, kendisine birlik içerisinden bazı bilgiler aktardığını ifade etti.

Gerek Volkan Vural'ın gerekse Yarbay Ümit Koçak'ın darbecilerle hareket etmediğini değerlendirdiklerini bildiren Aksakallı, "Bu arada MİT Müsteşarı Hakan Fidan beni aradı. Durum hakkında bildiklerimi aktardım. Kolordu komutanlarını arayıp, darbeyi önlemek amacıyla alınabilecek tedbirleri kendilerine aktardım." dedi.



Aksakallı, saat 01.26 sıralarında Diyarbakır'dan Albay Altan Bora'nın kendisini arayarak, Semih Terzi'nin uçakla Ankara'ya hareket ettiğini ancak şüpheli hareketleri olduğunu söylediğini bildirerek şu beyanı verdi:



"Ben de Semih Terzi'nin hain olduğunu söyledim. Hatta Diyarbakır'da uçakların bulunduğu üssün hassas olduğunu, oralarda tedbir alınması gerektiğini ilettim. Daha sonra Albay Altan Bora'nın Semih Terzi ile uçakla Ankara'ya giden Yüzbaşı Ahmet Kemal Yılmaz'ı arayarak, Semih Terzi'nin hain olduğunu ilettiğini öğrendim.



“İSMİNİ ZİKRETTİĞİM KİŞİLERİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ EMRİNİ VERDİM”



Saat 02.30 sıralarında Fırat Çelik beni aradı ve Diyarbakır'dan Semih Terzi ile birlikte gelen tim komutanı Ahmet Kemal Yılmaz yüzbaşı ile onun emrindeki bir grup astsubayın Etimesgut'ta Özel Hava Alayında kaldığını, Ahmet Kemal Yılmaz'ın bizden emir beklediğini söyledi. Hatırladığım kadarıyla saat 02.54 gibi bu kez Ahmet Kemal yüzbaşı bizi doğrudan aradı. Olayı anlattı. Ben de kendisine Semih Terzi'nin, Ümit Bak'ın, Mehmet Ali Çelik'in darbeci olduğunu söyledim. Bunun üzerine Semih Terzi ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığına helikopterle giden tim içerisinde çok güvendiği personellerin olduğundan bahsetti. Ben de biraz önce ismini zikrettiğim kişilerin etkisiz hale getirilmesi emrini verdim. Hatırladığım kadarıyla 02.54'teki konuşmamızdan sonra Ahmet Kemal yüzbaşı ile beş kez daha telefonla konuştum. Ahmet Kemal yüzbaşının da bu konuşmamızdan sonra o an için ÖKK'ya gitmiş olan güvendiği personelle telefon irtibatı kurduğunu öğrendim."



Aksakallı, olayın sonrasında Diyarbakır'dan 12. Özel Kuvvet Taburunun Ankara'ya getirildiğini öğrendiğini, bunlar gelirken seçilen 1 ve 3 nolu timlerin, teknik imkanları ve kabiliyetlerine göre seçildiğini anladığını dile getirerek, "Zira 1. tim keskin nişancı ağırlıklı, 3. tim teknik imkanlar yönünden güçlüydü. 1. ve 3. timlerin seçilmesi nedeniyle bu tim personelinin seçilmesi emir-komuta zinciri içerisinde gerçekleştirilmiştir." dedi.



"YÖNELTTİĞİMİZ EMİRLERİ YERİNE GETİRDİLER..."



ÖKK'da kalkışmaya fiilen iştirak edenlerin Özel Kuvvetlerin mevcuduna oranının yüzde 5,4 olduğuna işaret eden Aksakallı, "ÖKK'ya Semih Terzi ile birlikte gelen ve o an için Mihrali üsteğmenin komutasında bulunan tim personeli, bizim Ahmet Kemal yüzbaşı vasıtasıyla kendisine yönelttiğimiz emirleri yerine getirdiler. Bu kapsamda Albay Ümit Bak, Yarbay Mehmet Ali Çelik gözaltına alınıp, etkisiz hale getirildi. Hatta Ümit Bak'ın gözaltına alınması sırasında darbeci olduğundan tereddüt etmediğimiz Nedim Şahin bu tim tarafından, gözaltına alınma işlemine karşı geldiği için öldürüldü." beyanında bulundu.



“TANIK OLARAK DİNLENMELERİNİN, OLAYIN AYDINLIĞA KAVUŞMASINA KATKI SAĞLAYACAK”



Aksakallı, "talimatıyla birliğe sızan albaylar Ömer Faruk Bozdemir, Fırat Çelik, Yılmaz Sayar ve Oğuz Tozak'ın sabaha doğru nizamiyedeki darbeci güçlerin gözaltına alınma hadiselerini bizzat yaşadıklarını" ifade ederek, bu kişilerin tanık olarak dinlenmelerinin, olayın aydınlığa kavuşmasına katkı sağlayacağını kaydetti.



"HALİSDEMİR CANSIZ YATIYORDU, ÜZERİNDE BİR ÖRTÜ VARDI"



Aksakallı, gece boyunca farklı askeri birimlerle irtibatı olduğunu, Genelkurmay Karargahındaki darbeci olmayan subaylara darbeci olanları silahlarından arındırıp, gözaltına almaları talimatı verdiğini anlattı. Birçok birimle bu şekilde konuştuğunu belirten Aksakallı, sabah saat 10.00'a doğru ÖKK'ya gittiğini, burada nizamiyede gözaltına alınan darbecileri gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:



"Gittiğimizde, nizamiyede gözaltına alınmış darbeci askerleri gördüm. Gözaltına alan askerlere teşekkür ettim. Karargaha gittim. Karargahın girişindeki beton zemin üzerinde şehidimiz Ömer Halisdemir cansız yatıyordu. Üzerinde bir örtü vardı. Örtüyü kaldırdım ve alnından öptüm.



“TOPLUCA BİR TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTIM”



Karargahın önünde darbeye karşı gelen rütbeli arkadaşlarım toplu olarak bulunuyordu. Onlara bir teşekkür konuşması yaptım. Bireysel olarak orada bulunan hiç kimseye teşekkür etmedim. Topluca bir teşekkür konuşması yaptım. Daha sonra karargahın içine girdim. Gözaltına alınan darbeci olduğu düşünülen askeri personeli gördüm. Olay hakkında gördüğüm ve bildiklerim bundan ibarettir. Daha önce savcılık aşamasında detaylı ifade vermiştim. Oradaki ifadelerimi de tekrar ediyorum."



Aksakallı, "15 Temmuz 2016'dan sonra 10-15 gün kadar birlikte tam teçhizatlı olarak görev yapıp yapmadıkları, bu görevlendirmenin neye göre yapıldığı" yönündeki soru üzerine, olayın hemen sonrasında kurulması talimatını verdiği idari tahkikat heyetlerinin göreve başladığını, kamera kayıtlarının incelendiğini, bunun ciddi zaman aldığını anlattı. Bu süreçte suça karıştığı düşünülen birçok personelin ya da durumu şüpheli olanların adli makamlara teslim edildiğini anlatan Aksakallı, sanıkların darbe teşebbüsü sonrasında nerede, nasıl görev yaptığını bilemediğini bildirdi.



"KİMSEYE BİREYSEL OLARAK TEŞEKKÜR ETMEDİM"



Zekai Aksakallı, "16 Temmuz 2016 sabahında, ÖKK'ya geldiğinde bireysel olarak orada bulunan sanıklara ya da sanıklardan birine teşekkür edip etmediği"ne yönelik soruyu yanıtlarken, "Hiç kimseye bireysel olarak teşekkür etmedim. Ancak karargahın önünde toplanan, darbeye karşı koyan personelime topluca teşekkür konuşması yaptım." dedi.



“TALİMATIM OLMADAN BİRLİĞİMDEKİ HİÇ KİMSE OPERASYON YAPAMAZ”



"Diyarbakır'dan Ankara'ya Semih Terzi komutasında gelen, Ankara Özel Hava Alayından helikopterle ÖKK'ya giden tim personelinin ÖKK'nın harekat ve yöntemlerine aykırı bir davranışı olduğu söylenebilir mi?" sorusu üzerine Aksakallı, şunları söyledi:



"Özel Kuvvetler Komutanı olarak benim yazılı ya da acil durumlarda bizzat şifahi emrim olmadan bir birliğin bir başka bölgeye nakli mümkün değildir. Yine benim talimatım olmadan birliğimdeki hiç kimse operasyon yapamaz. Olay tarihinde yapılacağı söylenen operasyon sıra dışı bir durumdur. Bu nedenle sorgulanması gerekir. Ancak bu sorgulamayı yapacak kişiler tim personeli değildir. Her şeyden önce tabur komutanı bu sorgulamayı yapabilecek kişidir. Ancak tim personeli yapılan faaliyeti algılayamayabilir."



“14 TEMMUZ PERŞEMBE YA DA 18 TEMMUZ PAZARTESİYİ TEKLİF ETTİM”



Aksakallı, "15 Temmuz 2016'da bitmesi gereken ÖKK'ya ilişkin kursun bir gün önce bitirilmesinin nedeni"nin sorulması üzerine, kurs kapanışlarının genelde cuma günü olarak planlandığını, kurs bitişinin 42 haftalık kursun planlandığı tarihten itibaren belli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kurs kapanış törenine teşrifleri için Genelkurmay İkinci Başkanına konuyu arz ettiğimde, Genelkurmay Başkanımızı kastederek, 'Onu da davet edelim, katılabilir' dedi. Ardından Genelkurmay Başkanımızın 15 Temmuz 2016'da programının müsait olmadığını söyledi. Ben de bunun üzerine 14 Temmuz Perşembe ya da 18 Temmuz Pazartesiyi teklif ettim. Genelkurmay İkinci Başkanımız da bu durumu Genelkurmay Başkanımıza aktardı. Genelkurmay Başkanımızın emrini alarak, kurs kapanış töreninin 14 Temmuz 2016 Perşembe yapılmasına karar verildi."



Aksakallı, ÖKK'da nöbetçi personelin planlanmasına yönelik soru üzerine, nizamiyede nöbet tutan erbaşlara ilişkin standart aylık planlama yapıldığını, nöbet hizmeti verecek personelin önceden belirlendiğini ancak olağanüstü durumlarda değişiklik yapıldığını aktardı.

"UYGULANSAYDI DARBE GİRİŞİMİ BAŞTAN AÇIĞA ÇIKARDI"



"Darbe ile ilgili olay öğrenildikten sonra ÖKK'da ne gibi tedbirler alınabileceği"ne ilişkin soru üzerine, "TSK'da kriz ve olağanüstü durumlarda ilk haber alınır alınmaz 'personel kışlayı terk etmesin' emri verilir. Birlik komutanları kışlalarında mesaiye devam edilir. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15 Temmuz 2016'da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır. Uygulansaydı darbe girişimi baştan açığa çıkardı." beyanını verdi.

