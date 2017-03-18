Zeybekçi'den CHP ile ilgili şok sözler



Söke ilçesi ve Sazlı Mahallesi ziyaretinin ardından Germencik ilçesine geçen Zeybekci, AK Parti ilçe teşkilatı binası ile Tariş Pamuk Kooperatifi'nin açılış törenine katıldı.



Bakan Zeybekci, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomisinin güçlenmesi için çalıştıklarını ve yurt dışında da çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.



Ülkenin önünü kesmeye çalışanların olduğunu kaydeden Nihat Zeybekci, "Hollanda, bir ülkenin bakanını başka bir araca aktararak yurt dışına gönderiyor. Biz bize yakışanı yapacağız, onlar kendilerine yakışanı yapacaklar. Biz her zaman söylüyoruz. Bizim işimiz kavga dövüş değil. Biz Yunus Emre'nin dediği gibi davranıyoruz. Biz dava için gelmedik, gönüller yapmaya, medeniyetler kurmaya geldik." diye konuştu.



"CHP için çok büyük iyilik olacak"



Birilerinin gönüller yaparken birilerinin yıktığını, birilerinin de yalanlar söylediğini vurgulayan Zeybekci, şöyle konuştu:



"Birileri tek ayak üstünde 40 yalan söyler. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, 'Suskunluğumuz acizliğimizden değildir. Her söze verilecek bir cevabımız vardır da bir lafa bakarız laf mı diye, bir de adama bakarız adam mı diye'. Ben Kılıçdaroğlu'nun dediklerinin nesine cevap vereceğim, hangi yalanını düzelteceğim. Türkiye siyaset tarihi böyle bir yalan makinesi görmedi. Onun için de bu 16 Nisan CHP için de çok büyük iyilik olacak, CHP 16 Nisan'da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulacak. Çünkü CHP artık iktidara gelme ümidi olan bir parti haline dönüşmek zorunda."



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iktidar olmak isteyenlerin millet için proje üreteceğini, milletin yüzde 60-70'inin değerlerine saygı göstereceğini ve onları kucaklayacağını kaydeden Bakan Zeybekci, "Şimdiki genel başkanlarında böyle bir ümit var mı? Böyle bir şey yapabilir mi? Bu milletin yüzde 60-70'ine hitap edebilir mi? Yüzde 50 alabilir mi? Mümkün değil. Ondan şimdi bas bas bağırıyor, 'hayır' diyor." ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte seçmen kaydını yaptırmayı unuttuğu için oy kullanamadığını hatırlatan Zeybekci, şöyle devam etti:



"Kemal Kılıçdaroğlu korktuğundan, ne yapacağını bilemediğinden rüyasında sayıklıyor. İnşallah yeni sistemde siyaset uzlaşmaya, barışa dönecek. Siyaset 'mevzubahis vatansa, milletimse gerisi teferruattır' diye uzlaşabilecek. Bakın Devlet Bahçeli'ye oyunu gördü, 15 Temmuz'daki ihaneti gördü. Türkiye'yi kısır tartışmaya götürmek isteyenleri gördü ve söz konusu vatansa 'evet' dedi."



Hükümetin Aydın'daki hizmetlerini anlatan Nihat Zeybekci, ekonomiyi büyüttüklerini, çiftçi için de çalıştıklarını, pamuğa verilen primi 2003'ten bu yana 20 kat yükselttiklerini dile getirdi.



Konuşmaların ardından Zeybekci, AK Parti Aydın milletvekilleriyle birlikte partinin Germencik ilçe başkanlığı binası ve Tariş Pamuk Kooperatifi'nin açılışını gerçekleştirdi.

