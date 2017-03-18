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ZEYBEKÇİ'DEN CHP İLE İLGİLİ ŞOK SÖZLER

Zeybekçi'den CHP ile ilgili şok sözler

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "16 Nisan CHP için de çok büyük iyilik olacak. CHP 16 Nisan'da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulacak'' dedi.

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Söke ilçesi ve Sazlı Mahallesi ziyaretinin ardından Germencik ilçesine geçen Zeybekci, AK Parti ilçe teşkilatı binası ile Tariş Pamuk Kooperatifi'nin açılış törenine katıldı.
 
Bakan Zeybekci, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomisinin güçlenmesi için çalıştıklarını ve yurt dışında da çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
 
Ülkenin önünü kesmeye çalışanların olduğunu kaydeden Nihat Zeybekci,  "Hollanda, bir ülkenin bakanını başka bir araca aktararak yurt dışına gönderiyor.  Biz bize yakışanı yapacağız, onlar kendilerine yakışanı yapacaklar. Biz her zaman  söylüyoruz. Bizim işimiz kavga dövüş değil. Biz Yunus Emre'nin dediği gibi  davranıyoruz. Biz dava için gelmedik, gönüller yapmaya, medeniyetler kurmaya  geldik." diye konuştu.
 
"CHP için çok büyük iyilik olacak"
 
Birilerinin gönüller yaparken birilerinin yıktığını, birilerinin de yalanlar söylediğini vurgulayan Zeybekci, şöyle konuştu:
 
"Birileri tek ayak üstünde 40 yalan söyler. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, 'Suskunluğumuz acizliğimizden değildir. Her söze verilecek bir cevabımız vardır da bir lafa bakarız laf mı diye, bir de adama bakarız adam mı diye'. Ben Kılıçdaroğlu'nun dediklerinin nesine cevap vereceğim, hangi yalanını düzelteceğim. Türkiye siyaset tarihi böyle bir yalan makinesi görmedi. Onun için de bu 16 Nisan CHP için de çok büyük iyilik olacak, CHP 16 Nisan'da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulacak. Çünkü CHP artık iktidara gelme ümidi olan bir parti haline dönüşmek zorunda."
 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iktidar olmak isteyenlerin millet  için proje üreteceğini, milletin yüzde 60-70'inin değerlerine saygı göstereceğini  ve onları kucaklayacağını kaydeden Bakan Zeybekci, "Şimdiki genel başkanlarında  böyle bir ümit var mı? Böyle bir şey yapabilir mi? Bu milletin yüzde 60-70'ine  hitap edebilir mi? Yüzde 50 alabilir mi? Mümkün değil. Ondan şimdi bas bas  bağırıyor, 'hayır' diyor." ifadelerini kullandı.
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte seçmen kaydını  yaptırmayı unuttuğu için oy kullanamadığını hatırlatan Zeybekci, şöyle devam  etti:
 
"Kemal Kılıçdaroğlu korktuğundan, ne yapacağını bilemediğinden  rüyasında sayıklıyor. İnşallah yeni sistemde siyaset uzlaşmaya, barışa dönecek.  Siyaset 'mevzubahis vatansa, milletimse gerisi teferruattır' diye uzlaşabilecek.  Bakın Devlet Bahçeli'ye oyunu gördü, 15 Temmuz'daki ihaneti gördü. Türkiye'yi  kısır tartışmaya götürmek isteyenleri gördü ve söz konusu vatansa 'evet' dedi."
 
Hükümetin Aydın'daki hizmetlerini anlatan Nihat Zeybekci, ekonomiyi  büyüttüklerini, çiftçi için de çalıştıklarını, pamuğa verilen primi 2003'ten bu  yana 20 kat yükselttiklerini dile getirdi.
 
Konuşmaların ardından Zeybekci, AK Parti Aydın milletvekilleriyle  birlikte partinin Germencik ilçe başkanlığı binası ve Tariş Pamuk Kooperatifi'nin  açılışını gerçekleştirdi.
 

AA
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