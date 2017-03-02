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ZEYTİNBURNU VE ESENYURT'TA SİLAH ATÖLYELERİNE BASKIN !

Zeytinburnu ve Esenyurt'ta silah atölyelerine baskın !

Zeytinburnu ve Esenyurt'ta silah imalatı ve ticareti yapan atölyelere polis operasyon düzenledi.

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Zeytinburnu ve Esenyurt'ta gerçek kalitelerine çok yakın ürettikleri silahları piyasa fiyatlarının çok altında satan 3 kişi yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yapan bir şebeke ile ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından 3 şüphelinin Zeytinburnu ve Esenyurt'ta bulunan 2 dükkanda tabanca ürettiklerini ve sattıklarını tespit ederek operasyon düzenledi. Polis ekipleri şüpheli F.A.(26), E.Y.(36) ve A.F.G.(21) kişinin ev, işyeri ve araçlarında yaptığı aramalarda 36 satışa hazır tabanca, 5, parça toplaması devam eden tabanca, 43 şarjör, farklı çaplarda 80 namlu, 192 icra yayı, 26 tabaca kutusu, 2 kabza, farklı çaplarda 51 mermi ve tabanca üretiminde kullanılan makine ile ekipmanlar ele geçirildi.

Zeytinburnu ve Esenyurt'ta silah atölyelerine baskın !

TABANCALAR ORİJİNALİNE YAKIN KALİTEDE

Gözaltına alınan F.A., E.Y. ve A.F.G. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin sattığı silahların gerçek kalitesine çok yakın olduğunu belirleyerek, satılan tabancaların orijinallerinin üçte birine sattıklarını öne sürdü. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyonda ele geçirilen tabancalar, emniyette sergilendi.

Zeytinburnu ve Esenyurt'ta silah atölyelerine baskın !

DHA
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