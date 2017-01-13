Zeytinburnu’da bina çöktü

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde boş bir bina yıkıldı.

Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı, 56 daireli bir bina öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü.

Akaryakıt istasyonun yanında bulunan binanın çökmesi bölgede büyük panik yarattı.

Kaldırıma doğru çöken binanın enkazı altında kalanlar oldu.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre olayda biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.



Olay yerine koşan çok sayıda vatandaş, enkaz üzerine çıkarak yaralılara ulaşmaya çalıştı.



Bölgeye giden polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.