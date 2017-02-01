ZIRHLI ARACA OĞLUNUN ADI VERİLDİ

Zırhlı araca oğlunun adı verildi

Teröristlerin hain saldırısında birlikte görev yaptığı oğlunu kaybeden polis babanın kullandığı zırhlı araca şehit oğlunun adı verildi.

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde baba oğul birlikte görev yapıyorlardı. Terör örgütünün hain saldırısında oğlu şehit olmuş polis baba da oğlunun cansız bedenini elleriyle bombalı saldırı yapılan araçtan çıkarmıştı. Şimdi Silopi'de hâlâ görevine devam eden baba Süleyman Aydın’ın kullandığı zırhlı araca, şehit oğlunun adı verildi.

10 Ağustos 2015’te, Şırnak Silopi’de PKK’lı teröristler tarafından zırhlı polis aracına yapılan saldırıda Polat Aydın’la birlikte 4 polis daha şehit olmuştu.

Mayınlı saldırının ardından olay yerine giden ekibin arasında bulunan özel harekat polisi baba Süleyman Aydın, oğlunun cesedini araçtan kendi çıkarmıştı. Silopi’de hâlâ görevine devam eden baba Süleyman Aydın’ın kullandığı zırhlı araca, şehit oğlunun adı verildi.

Baba Aydın da, sosyal medyada bu fotoğrafı paylaşıp altına ‘Sabah Bismillah diyerek şehit oğlum Şahin Polat Aydın’ımla göreve başladık. Haydi hayırlısı bakalım. Mekanın cennet olsun inşallah oğlum. Ya sabır ya sabır’ notunu düştü. Şehit babası Aydın, duyduğu gururu ise şöyle anlattı: “Oğlumla omuz omuza görev yaptım. O benim sadece oğlum değil, silah arkadaşımdı. Cesedini kendi ellerimle o araçtan çıkardım. Çok zor zamanlar yaşadık. Ben oğlumla görev yaptığım yerdeyim. Adının yazdığı araca her bindiğimde, onunla omuz omuza vermiş gibi hissediyorum. Her gün onunla göreve çıkıyorum.”

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