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ZONGULDAK'TA YANGIN CAN ALDI !

Zonguldak'ta yangın can aldı !

Zonguldak'ta bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında 32 yaşındaki Ersoy Dökel hayatını kaybetti.

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Zonguldak'ta bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında 32 yaşındaki Ersoy Dökel, öldü. Oğlunun alevler içinde kaldığını öğrenen anne Sabiha Akarsu, "Oğlum içerde mi? Allah'ım kurtar onu. Yanıyor cayır cayır. Gitti yavrum. Yandı çocuğum" diyerek gözyaşı döktü.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Hoştepe Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üst katında çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen ve kısa sürede büyüyen yangına sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Zonguldak'ta yangın can aldı !

ANNESİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Boşandığı eşi Sabiha Akarsu ile bina önüne gelen baba çay ocağı işleten Ali Dökel, oğlu Ersoy Dökel'in içeride olduğunu söyledi. Gözyaşları içinde itfaiyenin çalışmaları izleyen anne Akarsu, "Oğlum içerde mi? Allah'ım kurtar onu. Yanıyor cayır cayır. Gitti yavrum. Yandı çocuğum." diyerek sinir krizleri geçirdi. Akarsu'yu yakınları bina çevresinden uzaklaştırdı. Baba Ali Dökel ise polise oğlunun kendisine bir haftadır intihar edeceğini söylediğini, yangını kendisi çıkarmış olabileceğini öne sürdü.

Zonguldak'ta yangın can aldı !

Yaklaşık 2 saat süren çalışma ardından yangın söndürüldü. Daha sonra eve giren itfaiye ekipleri, bir odada Ersoy Dökel'in yanmış cesedini buldu. Dökel'in cesedi, savcının yaptığı inceleme ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ta yangın can aldı !

DHA
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