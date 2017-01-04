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ZORLA PKK'YA GÖTÜRMEK İSTEYİNCE ÖLDÜRDÜ

Zorla PKK'ya götürmek isteyince öldürdü

Diyarbakır'da iddiaya göre, kendisini dağa götürmeye çalışan bir kişiyi öldüren 18 yaşındaki genç, olayda kullandığı silahla birlikte polise teslim oldu.

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Diyarbakır'da iddiaya göre, kendisini dağa götürmeye çalışan bir kişiyi öldüren 18 yaşındaki genç, olayda kullandığı silahla birlikte polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi çöp arıtma tesisleri bölgesinde bulunan tren rayları üzerinde meydana geldi. Tren raylarında M.İ. isimli bir kişi ölü olarak bulundu. Olayın şüphelisi olduğu belirtilen 18 yaşındaki A.E., olayda kullandığı silahla birlikte Şehitlik Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Zanlı ifadesinde, kendisini dağa çıkarmak için zorlayan ve kabul etmemesi durumunda ailesiyle tehdit eden M.İ.'yi öldürdüğünü söyledi.

Zanlının ifadesi üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde 1 adet boş kovan buldu. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İHA
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