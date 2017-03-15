Zorunlu din dersi için mahkemeden flaş karar

Antalya'da ateist anne- babanın ilkokulda okuyan kızlarının zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması için açtıkları davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Aile büyük kızları için de aynı yönde açtığı davayı kazanmıştı.

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde ateist bir çift, 7 Kasım 2016 tarihinde, Fatmagül Özpınar İlkokulu öğrencisi E.D.'nin zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulmasını talep etti. Kaymakamlığın bu talebe, dersin zorunlu olduğu yönündeki yanıtı üzerine Eğitim- Sen Antalya Şubesi'nin hukuki desteğiyle aile mahkemeye başvurdu. Davada, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ülkemizde nesnel ve çoğulcu bir içerikle işlenmediği, müfredatın belirli bir dini esas alıp tarafsız olmadığı, davacının ve ailesinin inançlarına ve felsefi görüşlerine aykırı biçimde dinsel eğitim verildiği, sözkonusu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin benimsemiş olduğu özgürlük ilkesi ile de bağdaşmadığı gerekçeleriyle hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durulması talep edildi.

E.D. adlı öğrenci adına babası Mehmet Ali D. ve annesi Demir D. tarafından açılan davaya bakan Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi, ateist çiftin çocuklarının zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması yönünde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında, davacı açısından telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına neden olunabileceğinin açık olduğu belirtildi. Ayrıca kararda, uygulamanın hukuka aykırılığının açık olduğu da kaydedildi.

Eğitim- Sen olarak bu davalara öncülük ettiklerini açıklayan Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, "Zaten bizim tüzüğümüzde bilimsel, laik, kamusal anadilde bir eğitimi savunuyoruz. Bu eğitimde de zorunlu din derslerinin olmaması gerektiğini, eğitimin gittikçe ticarileştirilmesi ve dinselleştirilmesi anlamına geldiğini düşünüyoruz. Eğitimin dini içerikli verilmemesi, dini eğitimlerin aileler veya camilerde, kiliselerde alınması ve okulların sadece bilim yuvası olması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

Öğrencinin annesi Demir D., iki kızı bulunduğunu ve liseyi bitiren büyük kızları için geçmişte açtıkları davayı kazandıklarını söyledi. Kızlarının okuyup, araştırıp kendi kararlarını kendilerinin vermesi gerektiği yönünde konuştuklarını, küçük kızının da din dersine girmek istememesi üzerine dava açtıklarını kaydetti.

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