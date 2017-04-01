ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI SONA ERDİ

Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık 2016'da başlayan kış lastiği takma uygulaması, bugün itibarıyla sona erdi

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Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan 1 Aralık 2016 ila 1 Nisan 2017 arasındaki dönemde denetimler, hem bakanlık hem de güvenlik güçlerince etkin şekilde gerçekleştirildi.

522 ARAÇ SAHİBİNE CEZA KESİLDİ

Bu dönemde Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince, 155 araç sahibine 94 bin 184 lira, Emniyet Genel Müdürlüğünce 320 araç sahibine 193 bin 445 lira, Jandarma Genel Komutanlığınca da 47 araç sahibine 28 bin 593 lira ceza kesildi.

Böylece şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan 522 ticari araç sahibine, kış lastiği takmadıkları için toplam 316 bin 222 lira para cezası uygulandı.

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