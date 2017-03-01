Zuhal Olcay sahneden ihanet açıklamasında bulundu

Zuhal Olcay, kendisini izlemeye gelenlere eski ve yeni şarkılarıyla keyifli saatler yaşattı. Çok sayıda popüler şarkısını söyleyen Olcay, ‘Dünden sonra yarından önce’ şarkısını söylemeden önce ilginç bir açıklamada bulundu. ‘Şimdi söyleyeceğim şarkının bir hikayesi var ben de yaşadım. Gerçekten çok sıradışı bir hikaye çok az insanın hoşuna gidiyor. Bir kadın ve bir erkek birbirini çok sever, aşık olur ve evlenirler. Aradan birkaç yıl geçer sonra adam genç bir kadına aşık olur’

YILLAR ÖNCESİNE GÖNDERME

Zuhal Olcay, bu sözleriyle 2004 yılında boşandığı eşi Haluk Bilginer’e gönderme yaptı. Olcay o dönemlerde Haluk Bilginer tarafından onunla aynı dizide oynayan Aşkın Nur Yengi’yle aldatılmıştı. O dönemde bu boşanma ve aldatılma iddialarıyla ilgili fazlaca bir yorumda bulunmayan Zuhal Olcay 13 yıl sonra sahneden yaptığı bu göndermeye dikkat çekti. Zuhal Olcay şimdilerde Mazlum Çimen’le birlikte.