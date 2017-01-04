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ZUHAL TOPAL DAMAT ADAYINI KOVDU

Zuhal Topal damat adayını kovdu

Zuhal Topal’la” programında, başka bir programdan geldiği ortaya çıkan, damat adayı Onur'u Zuhal Topal stüdyodan kovdu..

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Geçtiğimiz günlerde izdivaç programları arasında centilmenlik anlaşması yapılmış, programlar birbirlerinden gelen gelin ve damat adaylarını almayacaklarına dair anlaşmışlardı.

 
“Başka bir programa katıldınız mı?” sorusuna olumsuz yanıt verdiği ortaya çıkan damat adayı Onur, Ezgi’ye talip olarak geldi. Damat adayının daha önce bir evlilik programına katıldığının ortaya çıkması üzerine Zuhal Topal, Ezgi’nin karar anını beklemeden damat adayını stüdyodan gönderdi.
 
Zuhal Topal, damat ve gelin adaylarına uyarıda bulunarak; “Başvuruda bulunurken lütfen yalan ve yanlış beyanda bulunmayın. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor” dedi.

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