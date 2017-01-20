SON DAKİKAPKK'YA ÇOK AĞIR DARBE: 78 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

ZUHAL TOPAL O ADAYI KOVDU

Zuhal Topal o adayı kovdu

'Zuhal Topal’la' programında o damat adayı kovuldu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında nefesler tutuldu, herkes Baha’nın sosyal medyadan yaptığı açıklamalar üzerine Naz’ın yapacağı açıklamaya kilitlendi.
 
Naz, canlı yayında hakkındaki iddialara cevap verdi. Programdaki damat adaylarından Ali ile birlikte olduğunu, geçmişte birlikte olduğu hiç kimseyle görüşmediğini, Baha’nın hakkında konuştuklarının gerçek olmadığını ve Ali ile birlikte mutlu olduğu açıkladı. İkilinin samimi görüntüleri de bu söylenenleri doğruladı.
 
ZUHAL TOPAL, DENİZ’İ STÜDYODAN GÖNDERDİ
 
Naz’ın açıklamasının ardından önemli bir açıklama da Zuhal Topal’dan geldi. Zuhal Topal, ekibiyle birlikte locadaki tüm adayların her zaman, her konuda yanlarında olduklarını, herkese karşı iyi niyetli olduklarını; fakat locadaki bazı adayların bu iyi niyete aynı şekilde karşılık vermediğini dile getirdi. Locadaki damat adaylarından Deniz’in, büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Zuhal Topal, Deniz’in stüdyodan dışarı çıkmasını istedi. İsteyen herkesin, istediği zaman programdan ayrılabileceğini vurgulayan Topal, daha sonra programına kaldığı yerden devam etti.
 

417
Hadise hedefini açıkladıHadise hedefini açıkladı
Kadir Güntepe katalogdan evlendi iddiasıKadir Güntepe katalogdan evlendi iddiası
Nutella'dan iddialara açıklama: "Hodri meydan!"Nutella'dan iddialara açıklama: "Hodri meydan!"
3 aydır kayıptı ! Bombardımanda öldüler3 aydır kayıptı ! Bombardımanda öldüler
Cezaevi firarisi bakın nerede yakalandıCezaevi firarisi bakın nerede yakalandı
4 polisin şehit olduğu saldırıda, polisin silahını çaldı4 polisin şehit olduğu saldırıda, polisin silahını çaldı
Alaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklamaAlaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklama
Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a: ''Abaza gezme, reyting yap''Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a: ''Abaza gezme, reyting yap''
Suriyelilerin sağlık merkezine baskın !Suriyelilerin sağlık merkezine baskın !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS