Zuhal Topal, yeni Hanife'sini buldu!



Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen izdivaç programında gözde damat adayı Serkan'a talip olan Öznur'u görenler, "yeni Hanife" yorumunu yaptı.



Serkan'ı görüp beğendiğini belirten ve babasının kendisini talip olması için gönderdiğini belirten gelin adayı Öznur, sempatik tavırları ile dikkati çekti. Locadaki diğer adaylar, "Bize birini hatırlattı" diyerek, müzmin gelin adayı Hanife'ye göndermede bulundu.



Loca açıldıktan sonra Serkan'ın "Gerçekten benziyormuş" demesi üzerine Öznur, "Yoksa siz Hanife'yi unutamadınız mı?" sorusunu yöneltti. Serkan ise "Çay içelim" teklifinde bulundu.

