Zuhal Topal'dan Esra Erol'u kızdıracak sözler

Zuhal Topal, katıldığı Duymayan Kalmasın programında, “İki yıldan beri yaşadıklarımı hayatımın hiçbir döneminde yaşamadım” dedi.

2009 yılında evlilik programları sunmaya başladığını belirten Zuhal Topal şunları söyledi:

*Daha önce engellilerle ilgili program yaptım kimse izlemedi, en çok şikâyet edilen programlar evlilik programları ne yazık ki en çok izlenenler de evlilik programları.

*Benim programım RTÜK’ten en az ceza alan programdır. Kaldırılması hiç hoş değil. Ama yetkililerimizin aldığı kararlara saygı duymak zorundayım. Ben sadece sunucuyum eşim de yapımcı değil.”

*Esra Erol dün programında konu hakkında açıklama yaparken sesi titremişti. Zuhal Topal, Erol'un bu haline göndermede bulunarak "sesimi titreterek ben şöyle yaptım ben böyle yaptım demeyeceğim" dedi.