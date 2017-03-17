  • Son referadum anketinde çarpıcı sonuç
  • ''AK Partili 100 milletvekili ''Hayır'' diyecek''
  • Hüseyin Gülerce o iddiasına açıklık getirdi
  • 13 yaşındaki çocuk 8 aylık hamile çıktı
  • 1 Nisan'dan itibaren o borçlar düşürülecek

ZUHAL TOPAL'DAN ESRA EROL'U KIZDIRACAK SÖZLER

Zuhal Topal'dan Esra Erol'u kızdıracak sözler

Zuhal Topal, yayından kaldırılması beklenen evlilik programlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Zuhal Topal, katıldığı Duymayan Kalmasın programında, “İki yıldan beri yaşadıklarımı hayatımın hiçbir döneminde yaşamadım” dedi.

2009 yılında evlilik programları sunmaya başladığını belirten Zuhal Topal şunları söyledi:

*Daha önce engellilerle ilgili program yaptım kimse izlemedi, en çok şikâyet edilen programlar evlilik programları ne yazık ki en çok izlenenler de evlilik programları.

*Benim programım RTÜK’ten en az ceza alan programdır. Kaldırılması hiç hoş değil. Ama yetkililerimizin aldığı kararlara saygı duymak zorundayım. Ben sadece sunucuyum eşim de yapımcı değil.”

*Esra Erol dün programında konu hakkında açıklama yaparken sesi titremişti. Zuhal Topal, Erol'un bu haline göndermede bulunarak "sesimi titreterek ben şöyle yaptım ben böyle yaptım demeyeceğim" dedi.

16
-
''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''
Yılmazer’in iki kızına FETÖ gözaltısıYılmazer’in iki kızına FETÖ gözaltısı
Fransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar varFransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar var
O adamdan korkunç savunma !O adamdan korkunç savunma !
Kadınlar koğuşunun en zengin ağalarıKadınlar koğuşunun en zengin ağaları
Esra Erol isyan etti ! ''Bu çamurla yaşayamam''Esra Erol isyan etti ! ''Bu çamurla yaşayamam''
Hollanda'nın pabucu dama atılacak !Hollanda'nın pabucu dama atılacak !
Toplu mezardan çocuk cesetleri çıktıToplu mezardan çocuk cesetleri çıktı
AB'nin etekleri tutuştu ! Türkiye açıklamasıAB'nin etekleri tutuştu ! Türkiye açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS