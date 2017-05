Anneler Günü ve Ticari Yaklaşım

Çünkü bu tür günlerde tüketicilere ulaşmak, mağazaların satış cirolarının yükseldiği en avantajlı günlerdendir. Bu özel günlerde hemen her mağaza ve alışveriş merkezlerinde görülmeyen bir hareket vardır. Standlar değişir, fiyatlarda müthiş indirimler hatta çoğu site indirim kuponu, promosyon, hediye çeki vererek daha uygun fiyatlarda alışveriş yapılmasına olanak tanır. Amaç daha çok müşteri çekmek ve elindeki ürünü daha çok kişiye ulaştırıp daha fazla kazanç sağlamaktır.

Her senenin Mayıs ayının ikinci haftasına denk gelen Anneler Günü, herkesin aklındaki tek şey anneme ne alsam?, annemi nasıl sevindirsem? Annem bunu beğenir mi? Acaba nasıl bir hediye alsam gibi cümleleri oldukça sık duyarız. Amaç senede bir kere annelerimizi hatırlamak ve onların gönüllerini almaktır. Bizi karşılıksız seven, her zaman bizim iyiliğimizi isteyen bu kıymetli insanların senede sadece bir kere hatırlar ve alabileceğimiz en pahalı hediyeye almaya çalışarak gönlünü almaya çalışırız.

Anneler günü neden kutlanır?

Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanır. Aslında annelerimizi senenin bir günü değil her günü hatırlamak, gönüllerini hoş tutmak ve arada sırada güzel hediyelerle taçlandırmak en güzelidir. Aslında her gün anneler günü olmalıdır. Ancak anneler gününün kutlanmasının sebebi, Jarvis adındaki Amerikalı çocuğun annesinin ölümünden sonra düştüğü boşluğu doldurmak, annesinin ölüm yıldönümünde kendisini kötü hissetmemek için çevresindekilere de danışarak bu günün anneler günü olmasını istemesiyle ortaya çıkmıştır. Böylece annesi kaybeden Jarvis, annesinin anısını acı ile değil de tebessümle hatırlamak istediği için annesinin ölüm yılını tüm annelerin günü olarak kabul edilmesi için bir teklifte bulunmuştur. Bu teklif de kabul edilerek her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü tüm dünyada anneler günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Bu tür günler zamanla gerçek amacının dışına çıkmış ve insanlara daha fazla kazanç sağlama kapısına dönüşmüştür. Zamanla insanlar annelerini her zaman hatırlamak yerine, her zaman anne gönlünü hoş tutmak yerine senede bir gün için en pahalı hediyeleri alarak annelerini unutmadıklarını göstermeye çalışmaktadır. Aslında annelere sadece sıcacık bir gülümseme, içten gelen bir teşekkür, kocaman bir öpücük bile yeterlidir. Bunları yapmak için senenin bir gününü beklemeye hiç gerek yoktur. Ama günümüz insanı için artık bu çok da mümkün olmamaktadır. Hayat şartları, yaşam koşullarının uyuşmazlığı sevdiklerimizi her gün hatırlamamızı engeller hale gelmiştir. Şu bir gerçek ki annelerimizi hatırlamak, onların gönlünü almak için senenin bir gününü beklemeye gerek yok. Bu kıymetli insanları hayatımızın her anında hatırlamalı, onları her zaman baş tacı yapmalı ve gönüllerini her zaman alabilmeliyiz. Yaşam şartlarımız çoğu zaman buna elvermediği gibi zaman olarak da çoğu zaman buna vakit bulamayız. Böyle günlerde alacağımız hediyeler ile annelerin gönlünü yapmak, onları hoş tutmak için anneler günü kutlamaları yapılmaktadır.

Anneler günü hediyesi ne alınabilir?

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası ülkemizde kutlanan anneler gününe özel hediyeler herkesin zevkine ve kesesine uygun şekilde mağaza ve alışveriş merkezlerinde insanlara sunulur. Bu tür günlerin en önemli özelliği anneleri mutlu etmek, senede bir defa bile olsa gönüllerini alarak onları hatırlamamızı sağlamaktır. Ancak günümüzde bu tür günler tamamen amacından sapmış ve sadece ticari bir yaklaşıma yerini bırakmıştır. İndirim kampanyaları, promosyonlar, indirim kuponları ile alışveriş yapma eğilimi bu tür günlerde daha fazlalaşmaktadır.

Anneler günü hediyesi ne alınabilir sorusuna birçok alternatif sunulabilir. Güzel bir çiçek demetinden tutun da son tasarım bir kolyeye, bir giyim eşyasına ya da ufak ev aletlerine, elektronik eşyaya, tatil imkanlarına kadar birçok seçenek sizleri bekler. Bu tür ürünleri almak için mağazalar, ticari işletmeler daha fazla kazanç sağlamak için ellerinden geleni yapar ve ürünlerini, hizmetlerini daha cazip fiyatlarla tüketicilere sunmaya başlarlar.

Ne olursa olsun ister ticari yaklaşım olsun ister sadece günün anlamına göre olsun annelerimiz baş tacımızdır. Sadece tek yapmamız gereken senede bir gün değil yapabildiğimiz her an annelerimizi hatırlamalı ve onları bir öpücük, bir çiçek buketi ya da hediyelerle taçlandırarak gönüllerini almaktır.