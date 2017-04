Anneler Günü’nde Hangi Çiçek Alınır?

Güzellikleri, huzur veren kendine özgü kokuları ve dokundukları her atmosferi güzelleştirmeleri ile annelerimiz adeta bir çiçektir hayatımızda.

Durum böyle olunca da Anneler Gününün olmazsa olmazı çiçeklerdir. Anneler Günü için seçilebilecek çiçekler çok çeşitlidir. Bu özel günün en favori çiçeklerini sizler için araştırdık.

#1 ORKİDE – Zarifliğin Sembolü

Orkide, gösterişli olduğu kadar aynı zamanda çok asildir. Orkide çiçeklerinin tüm detayları büyüleyicidir. Üstelik bakımı doğru yapıldığı müddetçe uzun yıllar yaşar, ve güzel çiçeklerini tekrar tekrar açarak sergiler.

Annenizin salonunda veya iş yerinde severek bakacağı, her baktığında sizi hatırlayacağı ve mutlu olacağı bir hediye seçeneğidir Orkide. Saksı çiçekleri arasında en zariflerinden biridir.

#2 SPATİFİLYUM – Barış Çiçeği

Anneler Günü için tercih edilebilecek bir diğer saksı çiçeği de Barış Çiçeği olarak adlandırılan spathiphyllumdur. Bir zambak çeşidi olan spathiphyllum, geniş yeşil yaprakları ve sık çiçeklenebilmesi ile saksı çiçeklerinin en güzellerindendir. Beyaz çiçekleri zarif bir dekor oluşturmaya yardımcı olur. Evlerde uzun yıllar bakılmaları ve hep canlı kalabilmeleri sayesinde saksı çiçekleri, annelere gönderilebilecek çiçekler arasında sık tercih edilen çiçeklerdendir. Antoryum, Guzmania, Dieffenbachia ve Dracena Massengena gibi alternatif saksı çiçeklerine kıyasla özel günlerde hediyelik olarak daha sık tercih edilmektedir.

#3 LİLYUM – Beyaz Kuğu

En çok tercih edilen bir diğer çiçeğimiz ise karbeyaz lilyum. Hatta bazı bölgelerde adı anne çiçeği olarak bilinir. Kendine has kokusuyla mevsimlik çiçek aranjmanlarında da sık kullanılan bir türdür. Tek başlarına hem vazolu aranjmanlarda hem de buketlerde olağanüstü bir güzellik sergilerken bunun yanında başka çiçekler ile de güzel kombinler oluştururlar. Lilyumlar en çok güllerle yakışırlar. Özellikle kırmızı güller ve beyaz lilyumlar hem tutku dolu hem de sevgi dolu bir resim çizerler.

#4 GÜLLER – Eskimeyen Güzel

Anne kokusu kadar güzel kokan güller klasik bir hediyedir. Her rengi farklı bir sevgi sözcüğünü fısıldayan güllerin her anneyi mutlu edebilme gibi eşsiz bir özelliği vardır. Sarı, beyaz, kırmızı, lila gibi birçok renk alternatifi içerisinden annenizin en sevdiği rengi biliyorsanız tercihinizi bu yönde yapabilirsiniz. Eğer bir fikriniz yoksa saf sevgiyi ifade eden beyaz güller veya en sıcak sevgilerin timsali sarı renkli güller sizin için uygun seçenekler olacaktır.

Anneler Günü için birbirinden özel tasarımlarla oluşturulmuş mevsim çiçeklerinden oluşturulmuş bir aranjman tercih edebilir, güne mis kokulu çiçeklerle başlamalarını sağlayabilirsiniz.

Birçok çiçeği farklı tasarımlar ile annenizin zevkine yönelik olarak seçebilirsiniz. Kimi anneler masalarından çiçekler eksik olmasın her daim yeni bir çiçek odaya enerji versin isterler. Onların kokusu ile günlerini sürdürmek isterler. Annelerinizin zevkine göre bir saksı çiçeği, vazolu bir çiçek aranjmanı veya çiçek buketi seçebilirsiniz.

Anneler Günü baharın en güzel aylarından birine, mayısa denk geldiği için, tüm çiçekler en güzel formundadır. En renkli yüzlerini bize gösterirler. Anneniz için sizden gelen her çiçek çok özel ve değerlidir. Her bütçeye ve zevke uygun bir çiçek aranjmanı bulabilmek mümkün. Sizleri her şeyden çok seven ve sevilmeyi en çok hak eden kadına, annenize bu Anneler Gününde en sevdiği çiçeklerle oluşturulmuş bir buket gönderebilir, yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturabilirsiniz.

Çiçekler kadar güzel annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.