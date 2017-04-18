Botoks ile Dolgu Arasındaki Farklar? Hangisi Tercih Edilmeli

Botoks ve Dolgu İşlemleri

Botoks uygulamaları nasıl yapılır?

Botoks işlemi 15-20 dakika gibi kısa bir sürede biter. Botoks tedavisinde uygulanan bölgeye belli noktalara yavaş bir şekilde minik iğneler yardımıyla çok az miktarda kişinin cilt altına verilir. Tedavi sonrasın da iğne yapılan bölgelerde çok küçük miktarda şişlikler olabilir. Bu şişlikler yarım saat içinde bölgeden gider ve kaybolur.

Dolgu işlemleri nasıl yapılır?

Dolgu maddesi cilt'de şikayet olan bölgeye, yani kırışıklık hattına ya da dudakları dolgunlaştırmak için ince bir iğne yardımıyla küçük miktarlarda bölgeye enjekte edilir. Dolgu işlemi genelde 20- 30 dakika kadar sürmektedir. Sonucu kişilerde hemen görülür. Dolgu uygulaması sonrası kişi rutin aktivitelerine hızlıca dönebilir bi mahsuru yoktur. Kalıcılık süresi kişiden kişiye değişiklik göstermektedir genelde etki süresi 7 ile 24 ay kadardır.

Botox ve Dolgu İşlemi Arasındaki Farklar?

Botox Uygulamaları

Botoksun ham maddesi clostridium botulinum isimli bir bakteriden elde edilir. Kası kastığımızda oluşan kırışıklar için Botox işlemi uygulanır. Botoks kırışıklığa neden olan kasları gevşetir ve kırışıklıkları engeller. Etkisi 3-4 günde başlar ve 1,5 haftada tamamen oturur. Etkisi ortalama olarak 5 ile 6 ay kadar sürer. En yaygın kullanıldığı bölgeler şu şekildedir: kaş bölgesi, alın bölgesi ve göz kenarlarında oluşan kırışıklıklardır. Yan etkileri uygulanan bölgede belli bir süre his kaybı oluşabilir.

Dolgu işlemleri

Dolgunun ana maddesi hiyalüronik assiten oluşur. Jel kıvamındadır. Herhangi bir kası kasmaksızın oluşan cilt kırışıkları için dolgu işlemi yapılır. Dolgu uygulandığı bölgede hacim artırır ve boşlukları doldurucu özelliği vardır. Yüz şekillendirmede üst düzey memnuniyet söz konusudur. Etkisinin %80 nı hemen gösterir %100 ünüde 2 hafta içinde göstermektedir. Etkisi türüne göre ortalama olarak 7 il 24 ay kadar sürebilir. En yaygın kullanıldığı bölgeler dudak dolgusu, burun arası kırışıkları, dudak köşesi kırışıkları, yanak dolgusu, gözaltı dolgusu dudak dolgunlaştırma, gözaltı çukurlarını giderme ve masseter botoksudur.

Önerimiz: Eğer mimik hareketlerinizle oluşan bir kırışıklık probleminiz var ise kesinlike botoks yaptırmalısınız. Eğer kas olmayan bölgelerinizde kırışıklık, sarkma, çöküklük var ise dolgu işlemi en iyi işlemlerin başında gelir onu tercih edebilirsiniz.

Botoks ve dolgu işlemleri için sizlere 25 yıllık bir birikim ve tecrübeye sahip MD Dermatoloji Polikliniğini önerebiliriz. Ayrıca muayene ücreti bulunmamaktadır.