Çolakoğlu nakliyat, depolama ve paketleme hizmeti

Bu şekilde artık firmalar bu alanda kendilerini bir kamyoncu değil kurumsal bir evden eve nakliyat şirketi olarak görmektedirler. Çolakoğlu nakliyat olarak bu alanda yıllardır bu şekilde hareket etmenin tecrübesini yaşamaktadır.1956 yılından bu yana yapmış olduğu profesyonel ev taşıma hizmetlerini sürekli hale getirerek adını bir marka haline getiren Çolakoğlu nakliyat merkez kuruluş olarak Maltepe bölgesinde hizmet vermektedir. Firmamızın ismini birkaç kişi tarafından kullanılması hoş olmasa da gerekli yasal süreçler izlenilmektedir.

Ev Taşımacılığında Çolakoğlu Nakliyat Farkı

Firmamızın ev taşımacılığında çok gözle görülür bir farklılık olmasa da her bölgede kendisini ispatlayabilecek kapasitede araç, eleman ve malzemeye sahiptir. Kısaca tam teçhizatlı bir nakliye şirketi diyebiliriz. Sektöründe her zaman marka haline gelmeye çalışan ve bunu başaran bir taşıma şirketi olmuştur.

İstanbul Evden eve nakliyat hizmetlerinde özellikle İstanbul bölgesinde sayısız müşterileri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Düzenli ve itinalı çalışmalar yürüten firmamız bu alanda her zaman tavsiye veya bir diğer isim ile referans üzerine çalışmaktadır. Firmamızın başarılı işlemlerini hem instagram hem twitter sayfalarında takip edebilirsiniz. Firmamızın diğer tüm haberlerini http://www.colakoglunakliyat.com adresinden takip edebilirsiniz. Firmamız evden eve nakliye sektöründe ileriye dönük yatırımlarını sürekli hale getirecektir. Bu konuda birçok kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğu görüşmelere ek olarak kendi bünyesinde edindiği tecrübeler ile ilerleyen dönemlerde taşımacılık sektöründe bir numarası haline gelecektir.

Çolakoğlu Nakliyat Kimdir?

Firmamız son zamanlarda yeni müşteriler kazanmaya başlamıştır. Firmamızın geçmişten bu yana yapmış olduğu işler ile tanıyan sayısız müşterilerimiz olmasına rağmen her geçen gün kazandığımız yeni müşterileri de kendi bünyesine katarak ilerleyen zamanlarda referanslı müşteri potansiyelini arttırmayı çabalamaktadır. Çolakoğlu nakliyat firması olarak İstanbul bölgesinde tek merkez kuruluş yerimiz vardır. O yer de Maltepe bölgesidir. Bunun dışında kalan tüm yerler ile hiçbir alakamız yoktur. Firmamızın isimleri bazı şahıslar tarafından kullanılmaktadır. Bu konuda gerekli özeni göstermeniz rica olunur.