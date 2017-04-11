D-Smart’a Yeni Üye Olanlara Muhteşem İndirimler

Bu aşamada kişiler artık televizyonları yalnızca yerel kanallardan izlemek yerine yabancı kanallara ya da özel kanallara da yöneliyorlar. Bu kanallar günümüzde genel olarak ücretli olarak sunulurken talep edilen aylık ücretler çok uygun düzeylerde olduğundan kişiler herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Özellikle kişiler ilk defa başvurularını yapıyorlarsa yeni üyelere özel düzenlenen kampanyalar sayesinde çok rahat bir biçimde kullanıma başlayabiliyorlar. D-Smart kullanmayı düşünen kişiler de bu yeni üye kampanyalarından en iyi şekilde yararlanıyorlar.

İlk defa D-Smart alacak olan kişiler Dsmart Hoş Geldin Paketi ile birlikte çok avantajlı bir şekilde D-Smart kullanmaya başlıyor. Bu kampanya dâhilinde kişilere 250’den fazla kanal sunulurken bu kanalların 46 tanesi HD kalitesinde sunuluyor. Bu kampanya dâhilinde tanımlanan paket içerisinde belgesel kanallarının yanı sıra, haber ve eğlence kanalları da yer alıyor. İlk ay tüm kanallar hediye edilirken kişilerin D-Smart alıcılarında olabilecek tüm kanallar açık oluyor. Böylece kişiler tüm kanalları izleyerek aralarından kendilerine uygun olanlara karar verebilme şansı elde ediyorlar. Bu hizmet sonrasında eğer kişilerin beğendikleri bir kanal olursa bu kanalları içeren paketleri tanımlama imkânları da oluyor. Bu hizmetlerin tamamı çok uygun fiyatlardan kişilere sunuluyor.

Başvurularını gerçekleştiren kişilerden hoş geldin kampanyası dâhilinde kurulum ücreti alınmazken kişiler aylık yalnızca 19 TL karşılığında bu hizmeti satın almış oluyor. Kişiler bu sade paket içerisinde dizi, film ya da spor gibi özel kanalları izleme şansını yalnızca ilk ay elde ediyorlar. Buna ek olarak kişilerden ilk 3 ay için herhangi bir taahhüt istemiyor. Bu sebeple de kişiler ilk 3 ay D-Smart uydu alıcılarını denedikten sonra hizmetten memnun kalmazlarsa anlaşmalarını tek taraflı olarak feshedebiliyorlar. Bunun karşılığında ödemeleri gereken bir cayma bedeli ya da ekstra bedel de olmuyor. Bu kampanya da D-Smart’ın kendisine ne kadar güvendiğini kanıtlar nitelikte oluyor.

Kişilerin ilk ay sonrasında farklı paketler arasından seçim yapma şansları bulunurken Mega Paket, Dizi ve Film Paketi ya da Spor Paketi gibi özel paketler sunuluyor. Bu aşamada kişiler D-Smart tarafından sunulan bu hizmetten son derece memnun kalmışlarsa tüm kanalların dâhil olduğu Mega Paketi satın alabiliyorlar. Buna ek olarak yalnızca dizi ya da sinema kanalları kişilerin hoşuna gitmişse bunların olduğu paketler de satın alınıyor. Böylece kişiler aldıkları hizmeti yükseltirken çok uygun fiyatlardan televizyonlarını daha aktif bir hale getirmiş oluyorlar. Bu aşamada kişiler 24 ay taahhüt verirlerse bu paketlere çok uygun fiyatlardan ulaşma şansı elde ediyorlar. d smart telefon numaraları ile birlikte kişilerin daha ayrıntılı bilgiler alma ya da merak ettikleri soruları sorma şansı da bulunuyor.

Eğer kişiler her yönden avantajlı olan bu başvuruları yapmaya karar verirlerse başvuru için internet sitelerini kullanabiliyorlar. Kişiler adres bilgilerini ve kişisel bilgilerini eksiksiz bir şekilde internet sitesine girdikten sonra ekipleri beklemeye başlıyor. Birkaç gün içerisinde D-Smart kurulumu için ekipler adreslere gelerek kurulmalara başlıyorlar. Kişilerin seçtikleri kampanyalara göre kurulum ya da aktivasyon ücretleri kişilerden tahsis edilmiyor. Bu sebeple de kişiler çok daha uygun bir şekilde üyeliklerini başlatmış oluyor. Son olarak eğer kişilerin evinde birkaç adet televizyon bulunuyorsa bu televizyonlara yaptıkları eklemeler de çok düşük ücretlerde oluyor. Her televizyon için ayrı D-Smart ücreti ödenmek yerine toplu olarak çok düşük bedeller ödeniyor.