Doğal Saç Derisini besleyen şampuanı TV'de yedi

Acvit Bioro şampuan sadece saçı yıkamaz. Saç derisini besler diyen Çetin, “Sadece doğallığını ortaya koymak adına yedim.” Dedi.

Türkiye’nin önde gelen kozmetik markalara arasında yer alan Acvit Kozmetik,'in CEO'su İsmail Çetin, şampuan kullanımı ve saç sağlığı hakkında bilgiler verdi.

Çetin, şampuan tercihlerinde saçı besleyen ürünlerin kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Çok köpüren kostikli şampuanlarıdan halkımızın kaçınması gerektiğinin altını çizdi.

Yenilebilen Şampuan Ürettik

Kozmetik ürünlerde her zaman doğallıktan yana olduklarını vurgulayan Çetin, "Doğal ürünleri yiyebilecek kadar doğal üretiyoruz. Bunlardan bir tanesi siyah şampuan. Bu şampuanı Polifenol teknolojisyle ürettik ve doğallığından ötürü yiyebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Bioro Özel Saç Bakım Şampuanı

Bayanların %90’ının, Erkeklerin % 70’ inin belli bir dönemden sonra büyük kâbusu olan saç dökülmeleri, Polifenol Teknolojisi kullanılarak üretilen Bioro Özel Saç Bakım Seti ile tarihe karışabilir.

Saç Dökülmelerine Karşı Etkili Çözüm

Acvit Bioro Özel Saç Bakım şampuanı, içerisinde bulundurduğu yoğun mineraller ve doğal bitkisel yağlar sayesinde saç derisinin yeniden nefes almasını sağlayarak, saçlarınızı eski güçlü görünümünü kazanmasına yardımcı olmaktadır.

Acvit Bioro Özel Saç Bakım şampuanı sayesinde, saçlarda oluşan kepeğe etkili bir çözüm bulabilirsiniz. Özellikle de, şehir hayatından dolayı iyiden iyiye yıpranmaya yüz tutan pek çok saç, Acvit Bioro Özel Saç Bakım şampuanı sayesinde daha bakımlı bir görünüm kazanmaktadır.

Almış olduğunuz duşlarınızın son aşamasında kullanarak saçlarınıza masaj yaparak uyguladığınız takdirde etkili sonuçlar elde edeceğiniz Acvit Bioro Özel Saç Bakım Şampuanı sayesinde, bakımlı ve güçlü ve dolgun görünümlü saçlara kavuşabilirsiniz.

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