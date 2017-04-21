İstanbul Bahçeşehir'de Yeni Özel Okul Açılıyor!

Timuçin Eğitim Kurumları, bu yıl 2017-2018 yılında İstanbul Bahçeşehir’de eğitim öğretim hayatına başlayacak olan özel bir eğitim kurumudur. Genel yapı olarak bilimselliğe önem veren, dünya ile uyumlu bir şekilde ilerleyen, önemli bilim adamlarının görüşlerinden yola çıkarak eğitim sistemini oluşturan , Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflerini esas alarak ilerleyen bir yapıya sahiptir. TEK Okulları gelecek planlarını bugünden yapmaya başlayarak, hızlı ve kaliteli bir şekilde Türkiye’nin önemli yerlerine benimsediğimiz modern eğitim sistemini de beraberinde götürerek büyümeyi ve böylelikle kurumsallaşarak markalaşmayı amaçlamaktadır.

Okul Öncesi

Timuçin Eğitim Kurumları , okul öncesi eğitimin gelişimindeki önemi çok iyi bilen bir kurumdur ve temel kazanım olarak çocukların beyin, beden ve ruh gelişimlerini uygun süreçlerde sağlamak olarak belirlemiştir. Genel eğitim olarak Dinamik Eğitim Modeli’ni benimseyen TEK Okulları bu modeli özel olarak uygun şekilde yeniden yapılandırmıştır. Bu eğitim modelinin temel aldığı temel alan ise sanat, yaşam,spor, bilim ve dil eğitimidir. Okul öncesi eğitim programımızda 3 yaşından itibaren tüm çocuklara lego, drama, görsel sanatlar, teknoloji tasarım, buz pateni, beden eğitimi, müzik, yabancı dil, satranç, tenis dersleri bu branşların öğretmenleri tarafından ders verilmektedir. Kitap okumanın ve araştırmanın önemini daha küçük yaşlarda aşılamaya çalışan Timuçin Eğitim Kurumları okul öncesi öğrenciler için kütüphane ve laboratuar alanlarını özel olarak tasarlamıştır ve öğrenciler için bu alanlar her an kullanıma açıktır.

İlkokul

İlkokul programlarında uygulanan eğitimin en önemli özelliklerinden bir tanesi öğrenci merkezli eğitim verilmesidir. Öğrenciler bireysel özellikleri, yetenekleri, başarıları , eksiklikleri ile ele alınır ve akademik , sosyal gelişimleri tek tek takip edilir. Bu belirtilen öğrenci merkezli eğitim sayesinde ilkokul düzeyindeki öğrencilerin temel kazanımlarının eksiksiz bir şekilde edinilmesi sağlanmaktadır. Her birey farklı olduğu için her bireyin öğrenme stili ve öğrenme süreci farklılık göstermektedir. En büyük fark yaratan bu eğitim merkezli sistem ile bu farklılıkların farkında olup öğrencilere bireysel şekilde bir eğitim verilmektedir. Okul öncesi eğitimde olduğu gibi 1. Sınıftan itibaren 5 temel alan olan Sanat, yaşam, bilim, spor, ve dil eğitimi alanında uzman hocalar tarafından tasarlanan özel ortam ve koşullar ile verilmektedir.

Ortaokul

Ortaokul eğitim sürecinde Timuçin Eğitim Kurumları öğrencilerin hayatı boyunca karşılaşabileceği temel problemleri ve çözümleri öğrencilere aktarmakla ilgilenir. Bir başka deyişle bu süreçte öğrencilere temel bilimsel kuramlar öğrencilere aktarılmaya çalışılır. Diğer okul öncesi, ilkokul eğitiminde olduğu gibi ortaokul eğitimi de 5 temel olan sanat, yaşam, spor, bilim, dil eğitimi olarak ayrılmıştır. Bu alanlar derslere entegre edilirken TEOG dersleri de oranlı bir şekilde derslerde yerini almaktadır. Timuçin Eğitim Kurumları’nda TEOG sınavına yönelik eğitimler verilirken öğrencinin hayatı boyunca kazanması gerektiği yetkinliklerin bu kritik dönemde kazandırılması gerektiğini bilmektedir ve verilen eğitim yalnızca TEOG sınavından ibaret olarak tasarlanmamıştır.

Resmi site: https://www.tekokullari.com.tr/