Belli bir yaşı geçtikten sonra çalışma zorunluluğunun kalmaması ve hayatın geri kalan dönemini maddi açıdan zor geçirmemek için bu dönemin planı iyi yapılmalıdır. Çünkü sigorta girişi ne kadar geç olursa, emeklilik süresi de o süre kadar uzamaktadır. Bağkur, ssk ve emekli sandığı üzerinden belli primler çerçevesinde hesaplamalar yapılmaktadır. Hatta kişiler sgk dökümlerinin olduğu sistemleri açıp belli aralıklarla gün kontrolü gerçekleştirmektedir. Çoğunluğun kafasındaki soru işareti ise ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı elbette.

Emeklilik kısmi ve tam emeklilik olarak ikiye ayrılmaktadır. Kısmi emeklilik, emeklilik kriterlerini bulundurmayan ancak; belli bir prim sayısına sahip, belli bir süreyi geçirmiş kişiler için geçerli olan emeklilik türüdür. Tam emeklilik ise kişinin tüm şartlarını yerine getirmesi ve emeklilik yaşını beklemesi durumudur. Emeklilik hesabı yapılırken kişinin sigorta giriş tarihi önemlidir. Herkesin giriş tarihi farklı olduğundan, emeklilik süresi de farklılık göstermektedir.

SSK’dan ne zaman emekli olabilirim sorusunun yanıtı için, https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ linkinden bilgilerinizi doğru girerek sorgulama yapabilirsiniz.

Emekli sandığı, bağkur ya da ssk’lı çalışanlar için emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda ise 58’dir.

8 Eylül 1976 yılından önce girişi yapılan erkekler 55 yaş ve 5000 gün şartını taşımak zorundadır.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında çalışmaya başlamış olan erkekler emekliliğe hak kazanabilmek için 7000 iş günü çalışmış olmalı ve 60 yaşını doldurmalıdır. Ya da 25 yıldır sigortalı olarak çalışıyor olmalı, 60 yaşını tamamlamış olmalı ve 4500 gün primi bulunması gerekmektedir. Kadınlar ve erkekler belirli yaşı tamamladıkları halde prim sayıları yeterli değil ise, 5400 günden emekli olabilmektedir. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle çalışmaya başlamış olan kadınlar ise, 58 yaşını tamamlamış ve 7000 prim gününe sahip olmalıdır. 25 yıldır ssk’lı olarak çalışıyor ise ve 58 yaşını tamamlamışsa 4500 gün ile emekli olabilmektedir.

1 Mayıs 2008 itibariyle başlayan erkeklerin ne zaman emekli olabileceğini hesaplaması için koşullar aşağıda yer almaktadır.

01.01.2036 ve 31.12.2037 arası 7200 gün 61 yaş

01.01.2038 ve 31.12.2039 arası 7200 gün 62 yaş

01.01.2040 ve 31.12.2041 arası 7200 gün 63 yaş

01.01.2042 ve 31.12.2043 arası 7200 gün 64 yaş

01.01.2044 ve 31.12.2045 arası 7200 gün 65 yaş

01.01.2046 ve 31.12.2047 arası 7200 gün 65 yaş

Emekli sandığından ne zaman emekli olabileceğini hesaplamak isteyenler https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ linki aracılığıyla hesaplama yapabilmektedir.

1 Mayıs 2008 itibariyle başlayan kadınların tam emeklilik için koşulları aşağıdaki gibidir.

https://www.ssk.biz.tr/emeklilik-hesaplama-ne-zaman-emekli-olabiliri/