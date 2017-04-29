Numara taşıma

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En hızlı adsl başvurusu için tarifeleri karşılaştırmak çok kolay. Hızını seç, kaç gb kullanmak istediğini seç yeter. Turktelekom, Superonline, Vodafone adsl ve fiber tarifelerini hemen görebilirsin. Buradan ADSL başvurusu, fiber başvurusu yapabilirsin. Hatta adsl başvurusu ve fiber başvurusundan sonra sizi arayıp ücretsiz bir şekilde ayağınıza kadar kurulum ekibi göndereceklerdir.

Fiber internet başlı başına bir konu. Öncelikle nerede var? Fiber hızı nedir? Turkcell fiber’in superonline fiber’den farkı var mı? Turk Telekom fiber’in hızı nedir? TTnet ile Turktelekom fiber hızı aynı mı? Bu gibi sorular uzar gider. Cevapları ise karşılaştırma tablosunda. En ucuzu hangisi, hangi internet daha hızlı? Turkcell kendi fiber ağını kurmuş ama nerelerde var? Hızlı internet kimde var? Bunların cevabı karşılaştırmalarda.

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