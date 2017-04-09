Ünlülerin Kahveyle Gelen Mucizevi Güzellik Sırları Açığa Çıktı

Bu kimi zaman Antik Yunan’daki kadınların yapmış olduğu süt banyosu olmuştur kimi zaman ise Mısır’ın güzellik tanrıçası Kleopatra’nın doğal kozmetiği keşfetmesi olmuştur. Son dönemlerde ise kadınların güzelliklerine güzellik katmak ve gençliklerini ölümsüzleştirmek için bir çok bilimsel çalışma yapılmaya başlanmıştır. Ancak elbette ki bu vaad edilen güzelliğin bir bedeli vardır ki bu kimi zaman asrtronomik rakamlara çıkmaktadır. Biz kadınlar da ünlülerin güzellik sırlarının bu astronomik rakamların altında yattığını düşünmüşüzdür ancak Hollywood dünyasının ünlü oyuncusu Nicole Kidman’ın yaptığı açıklama bütün bu algıyı tam tersine çevirmeye yetti.

Nicole Kidman Kullandığı Bu Ürün Hakkında Ne Söyledi?

Nicole Kidman’ın kullanmış olduğu bu ürün, tüm pahalı güzellik ve kozmetik ürünlerinin pabucunu son zamanlarda dama atmakta ve neredeyse hemen hemen kullanan bütün herkes ürünün mucize etkisinden bahsetmekte. Biz de bu mucize ürünün popüleritesine kayıtsız kalamadık ve sizler için ürün hakkında kısa bir araştırma yaptık. Bahsedilen ürün, sivilcelere ve cilt lekelenmelerine, selülit ve cilt çatlaklarına üç haftada etki eden ve başarı oranı %90 larda olan Coco Blanc Coffee. Nicole Kidman’ın yılları devirmiş güzelliğine ve cesurca sergilemiş olduğu vücuduna bakacak olursak kullandığı bu ürünün gerçekten de işe yaradığını söyleyebiliriz. Magazin dünyasının kendisinde olan değişikliği fark etmesi üzerine pahalı olmayan ve herkesin satın alabileceği bir ürün kullandığını söyleyen Nicole Kidman, kendisini bu ürünle tanıştıran güzellik uzmanına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Peki Coco Blanc Coffee’nin Bu Başarısı Nereden Gelmektedir?

Bu ürün kullanıcıların ciltlerini, içerisinde bulundurmuş olduğu doğal yağlar ve adından da belli olacağı üzere Arap kahvesinin mucizevi etkisi ile iyileştirmekte. İçinizden ‘Nicole Kidman kahveyle mi güzelleşiyormuş?’ dediğinizi duyar gibiyiz ama evet. Coco Blanc Coffee kahvenin bileşenlerinde bulunan kafein, kafestol, kahveol ve kahve asitlerinin cilt üzerindeki etkisinin keşfedilmesiyle üretilmiş olan ve oldukça da başarılı olan bir ürün. Coco Blanc Coffee ürününün etkisi sadece kullanmış olduğu kahvenin mucizevi etkisine borçlu değil. Aynı zamanda beraberinde kullandığı doğal yağlar da ürünü kat ve kat daha başarılı hale getirmiş.

Hollywood Dünyasında Kendisine Nasıl Bu Kadar Hızla Yer Edindi?

Ürünü Nicole Kidman’ın yıllardır beraber çalıştığı güzellik uzmanı uygulamış ve cildindeki etkiyi gören ünlü oyuncu ürünü düzenli olarak kullanmaya başlamış. Böylece Hollywood dünyasındaki bay bayan bir çok ünlü oyuncunun arasında kullanımı hızla yaygınlaşmaya başlamış. Ürün ünlüler dünyasındaki başarısını ispatladıktan ve onların tavsiyesi sayesinde tüm dünyada piyasaya açılmış ve satış rekorları kırmaya başlamış.

Peki Ürün İçeriğinde Neler var?

Hollywood dünyasında bu kadar yaygın olması akıllara ürünün içerisindeki karışımın ne olduğu sorusunu getirmektedir. Coco Blanc Coffee’nin kullandığı doğal yağların başında soğuk press zeytin yağı gelmektedir ki zeytin yağının Antik Yunan’dan bu yana kadınlar tarafından güzellik iksiri olarak kullanıldığı bilmeyen kalmamıştır. Bunun yanı sıra portakal yağının içerisinde bulunan meyve asitlerinden de faydalanan Coca Blanc Coffee böylece ciltte portakal görünümüne sebebiyet veren selülitlere savaş açmış ve bu savaştan da gördüğümüz kadarıyla oldukça başarılı çıkmış. Her ne kadar portakal görünümlü cilt sorununa portakal yağı ile cevap vermek oldukça manidar bir durum olsa da.

Yukarıda bahsettiğimiz iki doğal yağın yanı sıra Coco Blanc Coffee’nin içerisinde bulunan bir diğer mucizevi ürün ise hindistancevizidir. Ürünün başında ‘Coco’ kelimesinin geçmesinden de anlayacağınız üzere hindistan cevizinin hem sütünü hem de yağını bünyesinde bulunduran Coco Blanc Coffee jojoba yağı ve macadomia yağını da bünyesinde bulundurmakta. Onlarca farklı yağ ile desteklenen bu maddeler ile cilt adeta bebeksi görünümüne tekrar kavuşuyor.

Bu Ürüne Ulaşmak İsteyenler Ne Yapmalı?

Coco Blanc Coffee Türkiye piyasasına da girerek Türk kadınlarının da imdadına koşmayı başarmış bir ürün. Ürüne ulaşmak ise çok basit. Coco Blanc Coffee resmi internet sayfasına girerek oradan sipariş verebilir ya da resmi sosyal medya hesaplarını takip ederek siparişinizi oradan verebilirsiniz. Ayrıca resmi sayfasında kaç milyon kişinin ürün siparişi verdiğini kullanıcılarıyla paylaşan firma, hızlı kargo avantajı sayesinde gelen taleplere cevap verebilmekte.

Resmi Satış Sitesi : http://www.cocoblanccoffee.com

Yurtdışı Satış Sitesi : http://www.cocoblanccoffee.eu