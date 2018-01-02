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  3. Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz ?
  4. 02 Ocak 2018 09:01

Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz ?

Anket sonuçları toplandığında 100 toplamı çıkmamasının nedeni; sonuçlardaki küsuratların kafa karıştırmaması için yazılmamış olmasıdır
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