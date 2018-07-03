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  3. Cinsel istismar suçları için idam mı, kimyasal hadım mı ?
  4. 03 Temmuz 2018 10:08

Cinsel istismar suçları için idam mı, kimyasal hadım mı ?

Anket sonuçları toplandığında 100 toplamı çıkmamasının nedeni; sonuçlardaki küsuratların kafa karıştırmaması için yazılmamış olmasıdır
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