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  3. Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz ?
  4. 04 Mayıs 2018 10:24

Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz ?

Anket sonuçları toplandığında 100 toplamı çıkmamasının nedeni; sonuçlardaki küsuratların kafa karıştırmaması için yazılmamış olmasıdır
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