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SAMSUN'DA SEL FELAKETİ ! ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ
KADINLAR EMİNE BULUT İÇİN SOKAĞA ÇIKIYOR: ''ÖLMEK İSTEMİYORUZ!''
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  3. Sizce idam cezası geri gelmeli mi ?
  4. 23 Ağustos 2019 15:21

Sizce idam cezası geri gelmeli mi ?

Anket sonuçları toplandığında 100 toplamı çıkmamasının nedeni; sonuçlardaki küsuratların kafa karıştırmaması için yazılmamış olmasıdır
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