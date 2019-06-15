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  3. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz ?
  4. 15 Haziran 2019 22:28

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz ?

Anket sonuçları toplandığında 100 toplamı çıkmamasının nedeni; sonuçlardaki küsuratların kafa karıştırmaması için yazılmamış olmasıdır
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